14.03.2019

Aichacher Feuerschützen ehren Mitglieder

Die Kgl. Priv. Feuerschützengesellschaft Aichach hat langjährige Amtsträger und Funktionäre geehrt. Als Anerkennung und für ihre langjährige Treue wurden 17 Mitglieder bei der Generalversammlung vom Gau geehrt. Gauschützenmeister Franz Achter übergab die Auszeichnungen. Für 70-jährige Mitgliedschaft wurde Eugen Schwarz die Ehrennadel mit Krone nebst Glückwunschschreiben des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) überreicht. Auf 60 Jahre Mitgliedschaft können Johnny Michl, Josef Zieglmeier und Horst Willfahrt zurückblicken. Willfahrt, der beim zurückliegenden Oktoberfestschießen einen ersten Platz erzielte, erhielt darüber hinaus zusätzlich eine Medaille in Silber vom Bezirk. Die Mitglieder Peter und ReinhildeBittner, Josef und Michaela Böck, Gerhard und Marlene Grieser sowie Ernst Pflaum wurden für 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Die Gauehrennadel in Silber erhielt Peter Seitz, die „Silberne Gams“ wurde Werner Brand verliehen und Josef Böck wurde mit der Gau-Ehrennadel in Gold geehrt. Abschließend wurde die Gau-Ehrennadel mit Kranz an die Mitglieder Lothar Bürmann, Wolfgang Gaumert und Heinrich Wimmer vergeben. Achter dankte dem Verein auch für die Übernahme des nächsten Gauschießens. (heiw)

