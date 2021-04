Aichacher Feuerwehr sagt wegen Corona ihr Gründungsjubiläum ab

Im Juni wollte die Feuerwehr Aichach ihr 150-jähriges Bestehen groß feiern. Jetzt zieht sie die Notbremse. Ganz unter den Tisch fallen soll das Jubiläum aber nicht.

150 Jahre alt wird die Freiwillige Feuerwehr Aichach in diesem Jahr. Vom 2. bis 6. Juni sollte dieses Jubiläum gebührend gefeiert werden. Wegen der nicht absehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie hat der Verein bereits im Januar das geplante Programm reduziert. Jetzt mussten die Verantwortlichen die Notbremse ziehen und die Veranstaltung komplett absagen, wie der Verein mitteilt.

Wie Vorsitzender Benedikt Schulz erklärt, brachte die Entwicklungen der Corona-Pandemie zum Jahreswechsel bereits die Erkenntnis, dass Veranstaltungen mit 1000 Personen oder mehr in Gebäuden nicht möglich sein werden. Daher folgten die ersten Streichungen: kein Partyabend mit Band, kein Gottesdienst, kein Festumzug. Die Feuerwehr konzentrierte sich nun auf Veranstaltungen unter freiem Himmel wie Freiluftkino und ein Blaulichttag mit Fahrzeugschau, Veranstaltungen bei denen nur das Wetter ein Problem werden könnte.

Vorsitzender: "Nicht mehr planbar"

Doch die Pandemie ließ auch diese Hoffnung platzen. Steigende Infektionszahlen, Problematiken mit den Impfstoffen sowie die Anpassung des Infektionsschutzgesetzes mit bundesweiten Maßnahmen zwangen nun die Verantwortlichen zur Absage, wie der Verein mitteilt. "Mit diesen variablen Faktoren ist die sichere Durchführung dieser Veranstaltung, auch mit Hygienemaßnahmen, nicht mehr planbar und auch nicht verantwortbar", so Schulz.

Abgesagt: Wegen der Corona-Pandemie zieht die Feuerwehr Aichach die Notbremse und sagt das Fest zu ihrem Gründungsjubiläum ab. Foto: Benedikt Schulz

In zahlreichen Arbeitsgruppen war das Fest geplant worden. Viele Mitglieder hatten sich unermüdlich in Vorfreude auf das Fest engagiert. Informationen wurden eingeholt, Reservierungen getätigt, Abläufe geplant. Die Enttäuschung ist nun groß, sowohl bei den Mitgliedern, als auch bei den Verantwortlichen. Kommandant Christoph Fischer sagt: "Insbesondere in diesen schwierigen Zeiten hätte nicht nur den Aichacher Feuerwehrlern ein Fest als Ablenkung gutgetan, sondern auch den Aichacher Bürgerinnen und Bürgern und den Mitgliedern der umliegenden Feuerwehren."

Denkmal und Festschrift sollen an das Jubiläum erinnern

Dennoch soll dieses Jubiläum nicht ganz vergessen werden. Am Gerätehaus in der Freisinger Straße wird ein Denkmal errichtet, welches an das Jubiläum erinnert. Ebenso steht eine Festschrift, mit umfangreichen Berichten über die 150-jährige Geschichte, Erläuterung von Technik und Einsätzen, sowie dem Vereinsleben, kurz vor der Druckfreigabe.

Ob und wann das Jubiläum nachgefeiert werden kann, ist derzeit offen. Die Feuerwehr Aichach möchte jedoch die Planungen erneut aufnehmen, sobald sich eine "Normalität" im Alltagsleben wieder einstellt. Stellvertretender Vorsitzender Robert Anlauf fügt hinzu: "Wir werden uns etwas einfallen lassen, um in Aichachs guter Stube wieder zu feiern, ganz nach dem Motto der Stadt `gut beinander`. Die Aichacher können sich auf ihre Feuerwehr verlassen.“

