vor 18 Min.

Aichacher Großprojekt: Der Verkehr rollt wieder von Klingen nach Blumenthal

Die Stadt Aichach und das Staatliche Bauamt geben die Straße im Aichacher Stadtteil Klingen frei. Mitte des nächsten Jahres sind wieder Sperrungen nötig.

Von Gerlinde Drexler

Eine Langzeitbaustelle forderte den Bürgern von Klingen (Stadt Aichach) jahrelang viel Geduld ab. Am Freitag gaben die Stadt Aichach und das Staatliche Bauamt Augsburg die Blumenthaler Straße offiziell wieder für den Verkehr frei. Rund 6,4 Millionen Euro kostete die grundlegende Gesamterneuerung der beiden Staatsstraßen, in deren Zug sowohl in der Blumenthaler als auch in der Fuggerstraße die Kanal– und Wasserleitungen grundlegend erneuert wurden. Voraussichtlich Mitte des kommenden Jahres wird es erneut zu Sperrungen kommen, wenn der Kreuzungsbereich der beiden Ortsdurchfahrten fertiggestellt wird.

Im November 2017 hatten die Bauarbeiten in Klingen begonnen. Bild: Erich Echter (Archivfoto)

Vor rund fünf Jahren begann das Projekt mit der Erneuerung der Fuggerstraße, einer der beiden Ortsdurchfahrten. Im November 2017 ging es in der Blumenthaler Straße weiter. Auf einer Länge von rund 500 Metern wurden Kanäle und Wasserleitungen erneuert sowie alle Leitungen, die unter der Straße liegen.

Klingen hat jetzt breitere Straße

Die Klingener haben jetzt eine sechs Meter breite Straße mit beidseitig 1,50 Meter breiten Gehwegen. Sie ist mit einem lärmmindernden Belag asphaltiert. Die Bushaltestellen haben neue Wartehäuschen bekommen und am Ortseingang aus Richtung Blumenthal gibt es eine Insel, die den Verkehr abbremsen soll und Fußgängern zugleich als Querungshilfe dient.

Bei Klingen kann der verkehr jetzt wieder fließen. Bild: Silvio Wyszengrad (Symbolfoto)

Knapp drei Millionen Euro kostete die grundlegende Erneuerung der Blumenthaler Straße. Rund 3,4 Millionen Euro investierte die Stadt in die Fuggerstraße. Das sei viel Geld für einen Ortsteil, so Bürgermeister Klaus Habermann und betont: „Aber es hat sich gelohnt.“

Schwierige Gespräche mit Anliegern

Die besondere Herausforderung an der Baumaßnahme war, dass es keine beidseitigen Gehwege an der Straße Richtung Blumenthal gab. Der Planung sei „ein gewisser Meinungsbildungsprozess“ vorausgegangen, sagte Habermann. Die Gespräche mit den 15 Grundstückseigentümern, die insgesamt etwa 400 Quadratmeter für die Gehwege abgeben mussten, waren laut Habermann „zum Teil kein leichtes Unterfangen“.

Grunderwerb sei heutzutage immer schwierig, sagte Christoph Eichstaedt, Leiter des Bereichs Straßenbau am Staatlichen Bauamt. Er dankte allen Grundstückseigentümern, die sich von teilweise lieb gewonnenen Flächen getrennt hätten. Er betonte: „Bei der Straßenraumgestaltung geht es um eine hochwertige Nutzung für die unterschiedlichsten Mobilitätsbedürfnisse.“

Eine andere Herausforderung beschrieb Michael Thalhofer, stellvertretender Leiter des Aichacher Stadtbauamtes: „Die Anlieger wollten nach wie vor zu ihren Grundstücken gelangen und die Entsorgungsmöglichkeiten nutzen können.“

Letzter Schritt des Aichacher Bauprojekts

Der letzte Schritt der Baumaßnahme ist die Anbindung der Blumenthaler Straße an die Fuggerstraße. Rund 700.000 Euro kostet der Bauabschnitt, in dessen Rahmen auch eine Brücke über den Mauerbacher Graben gebaut werden wird. Die Planungen dafür laufen bereits. Frühestens im Mai/Juni 2021 werden die Arbeiten im Kreuzungsbereich beginnen, schätzte Thalhofer.

Die Bauarbeiten haben lange gedauert. Bild: Erich Echter (Archivfoto)

Die Straßensperrungen seien abschnittsweise geplant. „Wir werden es so steuern, dass Aichach nicht allzulange abgeschnitten ist“, kündigte Thalhofer an. Habermann ging davon aus, dass die Maßnahme in Klingen spätestens bis zum Jahresende komplett abgeschlossen sein wird.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen