vor 20 Min.

Aichacher Jugend wählt Grün

An der U18-Europawahl konnten sich auch Jugendliche in Aichach beteiligen. Das Bild zeigt das Wahllokal auf dem Stadtplatz.

88 Jugendliche geben ihre Stimme am Stadtplatz ab. Viele entscheiden sich für kleine Parteien

Stimmberechtigt waren sie bei der Europawahl am Sonntag noch nicht. Trotzdem haben 88 junge Menschen unter 18 Jahren am Aichacher Stadtplatz die Möglichkeit gehabt, ihre Meinung zu äußern. Die U18-Europawahl fand gerade in ganz Deutschland statt. Das Ergebnis liegt vor.

Mit Blick auf die Fridays-for-Future-Bewegung dürfte es nicht überraschend sein, dass die Grünen gut abgeschnitten haben. In Aichach kamen sie auf 27,9 Prozent, bundesweit auf 28,9 Prozent.

Die CSU wurde deutschlandweit von den Jugendlichen mit 12,7 Prozent der Stimmen gewählt, die SPD mit 15 Prozent. Die übrigen Parteien liegen bundesweit im einstelligen Bereich.

Mit 8,1 Prozent hat die AfD von Jugendlichen in Aichach etwas mehr Stimmen erhalten als im Rest der Republik (6,7 Prozent). Vermutlich werden eher politisch engagierte Jugendliche die Möglichkeit der U18-Wahl genutzt haben, wie das Aichacher Jugendbüro berichtet.

„Wir haben durchaus auch mit Jugendlichen gesprochen, die nicht bei uns wählen wollten, weil sie sich noch keine Gedanken zu Politik und Wahlen gemacht haben und es dann nicht richtig fänden, irgendetwas anzukreuzen“, erklärt Tatjana Volk, Sozialpädagogin beim Jugendbüro.

Interessant ist auch, dass insgesamt viele kleine Parteien gewählt wurden. Bundesweit liegen Sonstige bei 15 Prozent und auch in Aichach wurden 15 Prozent der Stimmen für Parteien vergeben, die nicht über die Fünf-Prozent-Hürde gekommen sind. „Das könnte man so interpretieren, dass junge Menschen mehr nach ihren tatsächlichen Meinungen gehen, als bei den großen Parteien die größte Übereinstimmung zu suchen, auch wenn einem da vieles nicht passt“, glaubt Tatjana Volk.

Dies könne im sich aktuell verstärkenden Meinungspluralismus begründet sein, mit dem junge Menschen heutzutage aufwachsen. „Wir sind auf jeden Fall froh, dass unsere Aktion auf viel positive Resonanz gestoßen ist.“

Als das Team mit dem Wahllokal auf dem Stadtplatz saß, sei es auch mit vielen Erwachsenen ins Gespräch gekommen, die es begrüßen, wenn junge Menschen in politische Prozesse miteinbezogen sind. Einige hätten sich durchaus auch für eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre ausgesprochen.

Auch wenn viele Menschen das mit der fehlenden Reife und Erfahrung von Jugendlichen abtun, sind Jugendliche dennoch genauso von politischen Prozessen betroffen und können sich damit eher ernsthaft befassen, wenn sie auch als Akteure wahr- und ernstgenommen werden. „Deshalb treten wir dafür ein, diese Diskussion ehrlicher und nachdrücklicher zu führen“, erklärt Tatjana Volk. (AN)

