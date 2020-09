05.09.2020

Aichacher Juso-Vorsitzender Wolfgang Holzhauser gibt Ämter ab

Plus Wolfgang Holzhauser, stellvertretender Vorsitzender der SPD Aichach und Vorsitzender der Jusos Aichach, legt seine Parteiämter nieder. Wie er den Schritt begründet.

Von Claudia Bammer

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) in Aichach verliert einen Mitstreiter: Wolfgang Holzhauser gibt seine Ämter als stellvertretender Vorsitzender des Aichacher Ortsvereins und als Vorsitzender der Nachwuchsorganisation Jusos Aichach ab, wie er mitteilt. Die Gründe dafür seien im Kleinen wie im Großen zu finden.

Holzhauser: "Vertrauen in einige führende Persönlichkeiten erschüttert"

„Vor allem der vergangene Wahlkampf und die Vorbereitung auf diesen haben mein Vertrauen in einige führende Persönlichkeiten in Aichach erschüttert“, schreibt er. Von einigen Kandidaten sei er als Konkurrent und nicht als Verbündeter gesehen worden. Als werdender Vater habe ihn auch geschmerzt, dass er im Kampf um die Geburtshilfe in Aichach zu weiten Teilen ausgeschlossen worden sei. In seinen Ämtern hätte er eng mit der Führung der Stadtratsfraktion zusammenarbeiten müssen. Zu dieser bestehe jedoch keinerlei Vertrauensbasis.

Holzhauser: Will SPD im Bundestagswahlkampf nicht unterstützen

Bürgermeister Klaus Habermann nimmt er von seiner Kritik ausdrücklich aus. Holzhauser schreibt, auch bundespolitisch sei die SPD durch die Nominierung von Olaf Scholz nicht die Partei, die er im Bundestagswahlkampf unterstützen wolle. Kristina Kolb-Djoka, stellvertretende Ortsvorsitzende und Fraktionsvorsitzende, bedauert Holzhausers Entscheidung. Er sei sehr fleißig und engagiert gewesen. „Es ist immer schade, wenn sich junge Leute anders orientieren“, sagt Kolb-Djoka. Die Politik sei ein langlebiges Feld. „Das ist oft ein Marathon, bis man ein Ziel erreicht.“

