vor 23 Min.

Aichacher Kinderladen eröffnet mit neuem Konzept

Ein neues Konzept und verändertes Sortiment gibt es seit Kurzem beim Aichacher Kinderladen Wolke Sieben in Hubmannstraße.

Mit neuem Konzept und neuer Einrichtung feierte der Kinderladen Wolke Sieben in Aichach kürzlich seine Neueröffnung. Geschäftsführerin Maria Korjagin bietet jetzt auf rund 70 Quadratmetern ein etwas verändertes Sortiment an und hat mit der Fotografin Katja Lichtwaldt aus dem Aichacher Stadtteil Klingen von K7-Photography ihr Angebot erweitert.

Stammkunden werden den Laden in der Hubmannstraße in der Aichacher Altstadt kaum wiedererkennen. Bis auf die Theke mit der Kasse, die weiter nach hinten gerutscht ist, hat sich alles verändert. Die weißen Regale sind neu, ebenso eine kleine Kinderkabine mit vier Spiegeln. Neu ist auch die knapp 20 Quadratmeter große Fotolounge im hinteren Teil des Ladens. Hier ist das Reich von Katja Lichtwaldt, das sie sich zu einem kleinen Fotostudio eingerichtet hat. Auf ihrer Internetseite schreibt die Fotografin: „Ich fotografiere mit Liebe zum Detail, viel Geduld und Leidenschaft und schaffe so wunderschöne Erinnerungen, an eine ganz besondere und aufregende Zeit.“

Um Platz für die Fotolounge zu schaffen, verkleinerte Maria Korjagin ihr bisheriges Sortiment, trennte sich von dem Bereich für Damen und große Kinder. Wolke Sieben bietet jetzt nur noch für Babys und kleine Kinder Kleidung an.

Im Ladenbereich ist eine kleine Fotobühne aufgebaut, auf der Korjagin zusammen mit Lichtwaldt Monatsaktionen anbietet. So kam der Kontakt zwischen beiden auch ursprünglich zustande. Gemeinsam entwickelten sie das neue Konzept für den Laden. Registrierte Kunden werden über die Monatsaktionen der beiden Geschäftsfrauen automatisch informiert. Fotoaufnahmen sind bei K7-Photography nur nach Anmeldung möglich. (drx)

