Aichacher Kunstpreis 2020 geht an Kerstin Skringer

Das Ölgemälde von Kunstpreisträgerin Kerstin Skringer zeigt die Lichtbrechung in einem galvanisierten Blech. Entsprechend auch der Titel: „Galvanized“.

Die Wahl der Jury fiel einstimmig aus: Die Dingolfingerin Kerstin Skringer erhält den Aichacher Kunstpreis 2020. Sie konnte den Preis jedoch nicht entgegennehmen.

Von Gerlinde Drexler

Die Jury hatte es sich in diesem Jahr bei der Wahl des Preisträgers des 27. Aichacher Kunstpreises nicht leicht gemacht. Mehrere der 28 ausgewählten Arbeiten standen zur Diskussion, bevor die Jury nach eingehender Besprechung zu einem einstimmigen Ergebnis kam. Die Arbeit von Kerstin Skringer überzeugte sie am meisten. Die Auszeichnung konnte die gebürtige Dingolfingerin allerdings nicht entgegennehmen.

Aichacher Kunstpreis 2020: Jury ist beeindruckt von Skringers Ölgemälde

Skringer war erkrankt. Die Jury zeigte sich beeindruckt von der Wirkung ihres Ölgemäldes „Galvanized“. Diese Wirkung gehe nicht von einem Nebeneinander in der Farbgebung aus, sondern von einer virtuosen Schichtung verschiedener Farben, hieß es in der Begründung der Jury. Das Ergebnis dieser Schichtung: Auch dort, wo ein schieres Schwarz zu sein scheint, ist eben kein Schwarz. Wo kräftiges Dunkel auftritt, ist ein feines Leben von Überlagerungen. Auch im Dunkeln scheint das Helle nur gefangen und im Hellen klingt das Andere nach.

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann, der ebenfalls der Jury angehört hatte, sagte: „Was wir vor uns haben, ist profane Bagatelle und großes Theater zugleich. Das ist das, was wir lieben, wo die Worte ihren Verstand verlieren und es uns die Sprache verschlägt.“ Deshalb ging der 27. Aichacher Kunstpreis an Kerstin Skringer.

Kerstin Skringer nahm wiederholt an Aichacher Kunstpreis-Ausstellungen teil

Sie ist in Aichach keine Unbekannte. Skringer nahm seit 2010 wiederholt an der Aichacher Kunstpreisausstellung teil. Unter den Auszeichnungen, die sie bereits erhalten hat, sind der Kunstpreis der 67. Schwäbischen Kunstausstellung und der Schäfer Kunstpreis Schwabmünchen (Landkreis Augsburg). Skringer studierte an der Universität Augsburg Kunstgeschichte und Kunstpädagogik.

