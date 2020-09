vor 3 Min.

Aichacher Kunstpreis wird verliehen

30 Werke werden bis 25. Oktober im San-Depot in Aichach präsentiert

Trotz der Corona-Pandemie wird zum 27. Mal der Aichacher Kunstpreis verliehen, teilt der Kunstverein Aichach mit. Die begleitende Ausstellung im San-Depot in Aichach gibt einen 30 Werke starken Überblick über aktuelle Strömungen zeitgenössischer Kunst.

Wer den Aichacher Kunstpreis in diesem Jahr erhält, wird im Rahmen der Vernissage am Sonntag, 20. September, um 15 Uhr bekannt gegeben. Ausgelobt wird der mit 2500 Euro dotierte, bayernweit ausgeschriebene Preis von der Stadt Aichach und der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Aichach.

Die Ausstellung im San-Depot (Donauwörther Straße 36) läuft bis 25. Oktober und ist jeweils samstags, sonntags und feiertags von 14 bis 18 Uhr geöffnet sowie anlässlich der Aichacher Museumsnacht am Samstag, 10. Oktober zusätzlich von 20 bis 24 Uhr.

Während der Öffnungszeiten können auch die Besucher ihren Favoriten küren. Der mit 300 Euro bewertete Publikumspreis wird während der Abschlussveranstaltung am Sonntag, 25. Oktober, um 17 Uhr vergeben.

Der Eintritt zur Ausstellung zum Kunstpreis ist frei. Aufgrund der aktuellen Schutz- und Hygienevorschriften kann es jedoch zu Wartezeiten kommen. (AZ)

