Aichacher Kunstpreisträgerin stellt aus

Andrea Viebach zeigt in der Werkstattgalerie Schiele in Aichach bis August ihre Arbeiten aus zerbrechlichem Glas.

Von Gerlinde Drexler

Fragil und filigran – das zeichnet die Arbeiten von Andrea Viebach aus. Fragil, also zerbrechlich, ist im wahrsten Sinne des Wortes das Material, mit dem die Waidhofenerin (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) momentan am liebsten arbeitet: Glas. Vor rund fünf Jahren entdeckte die Künstlerin den Werkstoff für sich. Bei der Ausstellungseröffnung in der Werkstattgalerie Schiele in Aichach sprach Viebach über ihre Antriebsfeder.

Fast wie poröses Papier wirken die Schalen, die auf einer Bank aufgereiht nebeneinanderstehen. Von einem Netzwerk aus Adern ist eine andere durchzogen. Durchscheinend wirkt dagegen die Figur der „Boxerin“. Nur die Boxhandschuhe, die wie Fäustlinge aussehen, scheinen real zu sein. In meditativer Ruhe stehen zwei andere Figuren nebeneinander: Durch die eine, von der Künstlerin mit „Traum“ betitelt, scheinen Lichtströme zu fließen. Die andere gab der Ausstellung den Namen: „between the silence“, was so viel wie „zwischen der Stille“ bedeutet. Ein Thema, das sich bei ihren Figuren wie ein roter Faden durch die Arbeiten ziehe, sagt Viebach. „Auch wenn sie einen anderen Werktitel haben.“ Ist das Dazwischen eine Zeitspanne? Kann es räumlich betrachtet werden? Das waren Gedanken, die der Künstlerin während der Arbeit an den Figuren durch den Kopf gingen. Sie kam für sich zu der Erkenntnis: „Das Dazwischen ist entweder unendlich groß oder klein.“

Der Körper sei für sie eigentlich immer eine Art von Gefäß, erklärte Viebach den Besuchern der Vernissage. „Ich empfinde ihn als Ausdehnung im Raum.“ Das Innere versuche man sich über irgendwelche Ebenen zu erschließen. „Für mich ist das Innere der wichtigere Aspekt – vielleicht, weil es versteckt ist.“ Das sei die Antriebsfeder bei ihren Arbeiten.

Und wie kam Viebach, die für ihre ungewöhnlichen Objekte aus Papier 2002 den Aichacher Kunstpreis bekommen hatte, zum Glas? „Irgendwann habe ich eine Arbeit aus Glas gesehen, die mich geflasht hat, weil sie so fragil war.“ In einem Kurs an der Sommerakademie im Bayerischen Wald lernte sie den Umgang mit Glas. Die unterschiedlichen Ausdrucksweisen des Materials, das sowohl fragil und dünn verarbeitet werden kann als auch schwer oder massiv, faszinierte Viebach. „Das Glas kann wie ein Chamäleon seine Eigenschaften verändern.“ Durch diese gegensätzlichen Eigenschaften gebe es ihr die Möglichkeit, sich dem Inneren und Äußeren anzunähern.

Das tut sie mit verschiedenen Techniken. Figuren wie die „Boxerin“ bestehen aus ofengeschmolzenem Glas, das in eine Form gegossen wird. Vor allem die Schalen sind in der sogenannten Pâte-de-verre-Technik hergestellt. Hier wird zuerst ein Modell aus Ton oder Wachs erstellt, von dem aus feuerfestem Gips eine Negativschale geformt wird. Auf die Oberfläche der Gipsform wird eine Paste aus feinem Glaspuder oder -granulat aufgetragen und in einem Brennofen verschmolzen. „Es ist eine Frage der Temperatur, was mit den Figuren passiert“, erklärt Viehbach. Für die Künstlerin immer eine spannende Geschichte. Vor allem, weil die Figuren zum Teil fünf Tage lang im Ofen sind und sie so lange auf das Ergebnis warten muss.

Ausstellung Sie ist bis zum 15. August in der Werkstattgalerie Schiele, Bauerntanzgasse 3 in Aichach, zu sehen: Dienstag bis Freitag von 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 12.30 Uhr.

