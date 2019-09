vor 17 Min.

Aichacher Land-Schokolade zum Jubiläum

Seit 15 Jahren gibt es den Weltladen in Aichach. Das wurde am Samstag gefeiert

Eine Premiere gab es am Samstag zum 15. Geburtstag des Weltladens in Aichach: Eine fair gehandelte Schokolade in speziellem Gewand. Die Banderole der „Aichacher Land-Schokolade“ war von vier Schülerinnen der Wittelsbacher Realschule, auf Idee ihrer Lehrerin Steffi Schmid hin, künstlerisch gestaltet worden. Schmid und ihre Künstlerinnen waren Teil des festlichen Nachmittags, der ein abwechslungsreiches Programm bot.

Außerdem hatte der Weltladen Passanten, Kunden und Interessierte zu einem bunten Buffet auf dem Schlossplatz gebeten. Die Zutaten stammten allesamt aus dem Weltladen. Für Musik sorgten Carolina Müller, Francesco Calabrò und die Musikgruppe J.R.N.T unter der Leitung von Johanna Plöckl.

Künstlerisch konnten sich die Besucher im Hinterhof des Ladens beim Stempeldruck auf handgeschöpftem Papier betätigen. Das Papier wird in Behindertenwerkstätten in Nepal von Leprakranken und gesunden Menschen produziert. Hier kümmert sich der Verein Nepra um die Werkstätten und den Fairen Handel. Die Geschäftsführerin von Nepra, Juliane von Gorden, war extra zum Jubiläum in Aichach erschienen. Ein Teil des Überschusses und direkte Spenden der Kunden des Weltladens gehen derzeit außerdem an die Jemenhilfe.

Zum Geburtstag des Ladens fand außerdem ein Torwandschießen mit fair gehandelten Fußbällen statt und ein Vortrag des syrischen Chemikers Fadi Aslan über Aleppo-Seifen. Wer am Samstagmorgen im Weltladen einkaufte, fand außerdem Pfarrer Max Bauer aus Affing hinter der Kasse. Der Geistliche hatte sich bereit erklärt, anlässlich des Jubiläums auszuhelfen. Ansonsten führt ein ehrenamtliches Team von 15 Personen den Weltladen durch die wöchentlichen Öffnungszeiten, im Durchschnitt arbeitet jeder circa drei Stunden die Woche dort. Nicht alle Helfer sind Mitglieder im Verein und nicht alle der knapp 80 Vereinsmitglieder arbeiten im Laden.

Erklärtes Ziel des Eine-Welt-Ladens Aichach ist Fair Trade, also Fairer Handel – mit Geschenken, Kunsthandwerk, Kerzen und Lebensmitteln wie Gewürzmischungen, Tee, Kaffee oder Schokolade.

Der Verein Eine-Welt-Kreis und der Missionskreis Aichach wurden 2004 zum Verein „Gemeinsam für eine Welt“, erzählte Vorsitzende Brigitte Schindler. Nach der Gründung kam es sehr schnell zur Idee eines Weltladens in Aichach. Bis 2012 war dieser in der Bauerntanzgasse und seither deutlich vergrößert am Schlossplatz. Neue ehrenamtliche Mitarbeiter oder Vereinsmitglieder sind jederzeit willkommen. (lice)

