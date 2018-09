vor 35 Min.

Aichacher Landratsamt rückt näher an Münchener Straße

Bei Bauvoranfrage plädiert Aichacher Bauausschuss für drei statt vier Etagen bei Anbau

Das Landratsamt Aichach-Friedberg braucht Platz. Für den geplanten Erweiterungsbau lag nun im Aichacher Bauausschuss eine Bauvoranfrage vor, vor allem um zu klären, wie viele Geschosse der Anbau haben dürfte: drei oder vier.

Zusätzliche Flächen bieten soll der Anbau nach Westen, also zur Münchener Straße hin. Der Grundriss ist knapp 56 auf 16 Meter groß. Was die Geschosse angeht, umfasste die Bauvoranfrage drei Varianten: dreigeschossig mit einem flach geneigten Satteldach, viergeschossig, wobei die vierte Etage als Staffelgeschoss deutlich zurückgesetzt wäre, und viergeschossig mit einem flach geneigten Satteldach. Wie Helmut Baumann, kommissarischer Leiter des Bauamts, erläuterte, wäre bei letzterer Lösung die erforderliche Abstandsfläche nicht einzuhalten. Erol Duman (BZA) fand das vertretbar, zumal die Behörde den Platz brauche. Georg Robert Jung (Freie Wählergemeinschaft) widersprach: Gerade als Behörde müsse man sich an die Vorgaben halten. Der Querriegel, den das Gebäude bildet, sei bei vier Geschossen noch prägnanter. Weil der geplante Erweiterungsbau im Gegensatz zu den meisten anderen Gebäuden an der Münchener Straße mit der Längsseite zur Straße steht, konnten sich fast alle Ausschussmitglieder mit der dreigeschossigen Variante am meisten anfreunden. Diese füge sich am besten in das Straßenbild und die Eigenart der näheren Umgebung ein, hieß es. Sollte es ein viertes Geschoss geben, müsse es zur Straße hin deutlich abgesetzt sein. Mit 11:1 wurde der Variante 1 das Einvernehmen erteilt. Dagegen stimmte Duman. Die erforderlichen Stellplätze müssen nachgewiesen werden. Jung war überzeugt, das könne nur mit einem Parkdeck auf dem bestehenden Parkplatz gelingen.

Aufzug für Geschäftshaus Zustimmung gab es für den Teilumbau eines Büro- und Geschäftshauses am Stadtplatz 20. Dort soll laut Bauantrag ein Aufzug eingebaut werden, um auch die oberen Etagen, in denen sich ein Versicherungsbüro und eine Zahnarztpraxis befinden, barrierefrei erreichbar sind. Im Erdgeschoss befindet sich ein Textilgeschäft (Witt Weiden). Im ersten Stock sollen zudem Flächen, die bisher zum Laden gehörten, zu einer eigenständigen Büroeinheit umgebaut werden.

Baugrundstücke in Walchshofen Keine Einwände hatte der Bauausschuss gegen eine Bauvoranfrage aus Walchshofen. Dort sollen auf einer ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstelle an der Großhausener Straße vier Einfamilienhäuser und ein Doppelhaus gebaut werden. Die Grundstücke sind zwischen etwa 350 und 700 Quadratmeter groß. Der Stadt selbst gehört ein Teil der überplanten Fläche: 77 Quadratmeter an der Straße. Der Bauwerber hat der Stadt angeboten, ihr einen ebenso großen Geländestreifen entlang der Straße für einen Gehweg abzutreten, wenn dort später die Straße ausgebaut wird.

Ortssprecher Xaver Müller begrüßte, dass in dem kleinen Ortsteil so viele Baugrundstücke geschaffen werden. Er merkte aber an, der schon alte Kanal müsse wohl erneuert werden. Er bat darum, Geld dafür zur Verfügung zu stellen, auch für den Straßenbau mit Gehweg. Helmut Baumann informierte, das sei in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen, voraussichtlich 2021/2022. (bac)

