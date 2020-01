vor 57 Min.

Aichacher Neujahrskonzert führt musikalisch nach Italien

Drei Tenöre, Venezianer und italienisches Lebensgefühl beim Aichacher Neujahrskonzert. Der Erlös geht an die Kartei der Not.

Von Gerlinde Drexler

Viel Amore, also Liebe, und „Dolce Vita“, das typisch italienische Lebensgefühl, gab es am Samstag beim Neujahrskonzert. Bei der großen Gala der Tenöre erlebten die rund 370 Besucher im Aichacher Pfarrzentrum eine musikalische Reise durch Italien und erfuhren einige Geheimnisse. Italienisches Flair steuerten auch die „Venezianer Ludwigsburg“ bei.

Der Reinerlös des inzwischen 16. Neujahrskonzerts geht erneut an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Das Lied, mit dem die Tenöre den Abend eröffneten, könnte auch als Motto für das neue Jahr stehen: „Freunde, das Leben ist lebenswert“ aus der Operette „Guiditta“ von Franz Lehár. Warum aber begann ein italienischer Abend mit einem deutschen Lied? Das erklärte Stefanie C. Braun, Sopranistin und Moderatorin des Konzerts. Es gebe Operetten, die gar nicht im deutschen Raum spielen, sagte Braun. „Guiditta“ zum Beispiel spielt in Südtirol.

Eugene Amesmann singt die Arie des Cavaradossi

Eindeutig Italien zuzuordnen war die Arie des Cavaradossi aus der Oper „Tosca“ von Giacomo Puccini, die Eugene Amesmann vortrug. Der Tenor feierte große Erfolge unter anderem als Alfredo in „La Traviata“, Don José in „Carmen“ und Carlos in „Don Carlos“. Im Operettenfach debütierte er als Pluto in „Orpheus in der Unterwelt“. Am Staatstheater Kaschau in der Slowakei werde er demnächst in der Oper „Fidelio“ den Florestan singen, verriet die Moderatorin.

Andreas Sauerzapf spielt aktuell in der Staatsoperette in Dresden die Knusperhexe in „Hänsel und Gretel“. Er sei deshalb ein guter Frauenversteher, vermutete Stefanie C. Braun in ihrer Moderation.

Beim „Weibermarsch“ aus der Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár empfahl sie den Zuhörern trotzdem, den Tenören zuzuhören und selbst zu urteilen, „ob sie es wirklich wissen“.

Wolfgang Schwaninger begann seine Karriere als lyrischer Tenor am Staatstheater am Gärtnerplatz in München.

Er erweiterte sein Repertoire ins deutsche Fach und erarbeitete sich die großen Wagner-Partien. Aktuell spiele er am Nationaltheater in Weimar in der Oper „Lanzelot“ den Bürgermeister, erzählte die Moderatorin.

Stefanie C. Braun verrät kleine Geheimnisse

Augenzwinkernd verriet sie dem Publikum im Laufe des Konzerts kleine Geheimnisse aus der Welt der Opern- und Operettensänger. Die Zuhörer erfuhren, dass Giuseppe Verdis Oper „Rigoletto“ unter Sängern „Rigel-Otto“ genannt wird.

Die Operette „Das Land des Lächelns“ von Franz Lehár hieß ursprünglich „Die gelbe Jacke“. Grund war, dass der Prinz darin immer eine gelbe Jacke trug.

Ein Raunen ging durchs Publikum, als Braun das Lied „Dein ist mein ganzes Herz“ aus Lehárs Oper ankündigte. Dabei wäre die Arie beinahe gar nicht komponiert worden, erzählte die Moderatorin. „Lehár hatte 16 Takte Musik geschrieben und sie dann vergessen.“ Erst dem Arrangeur war das bei Durchsicht der Partitur aufgefallen und er hatte den Komponisten darauf hingewiesen.

Die Künstler kommen auch wegen des Aichacher Publikums

Begleitet vom Pianisten Andreas Lübke mit seinem Salonorchester, bekam das Publikum nicht nur erstklassige Solisten zu hören. Moderatorin und Tenöre würzten das Programm mit Charme, Witz und kleinen Einlagen. Die Zuhörer sangen und klatschten stellenweise mit. Diese Begeisterung der Konzertbesucher sei ein Grund, warum sie immer wieder so gerne nach Aichach kommen würden, verriet die Moderatorin.

Mit einem Potpourri italienischer und neapolitanischer Lieder endete das stimmungsvolle Konzert. Dem Applaus nach zu urteilen, hätte das Publikum noch lange zuhören können.

