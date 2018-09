17:00 Uhr

Aichacher Philharmonie spielt drei Klassiker

Tritt beim Philharmonie-Konzert am 6. Oktober in Aichach als Solist auf: Joachim Wohlgemuth.

Neben Telemann erklingen Schubert und Mozart. Mit dabei im Gymnasium ist Joachim Wohlgemuth als Solist.

Drei klassische Stücke des 18. und 19. Jahrhunderts erwarten die Besucher eines Konzerts der Philharmonie Aichach. Es findet am Samstag, 6. Oktober, in der Neuen Aula des Gymnasiums statt.

Gespielt wird die Ouvertüre G-Dur „Burlesque de Quixotte“ von Georg Philipp Telemann, die Arpeggione-Sonate in a-Moll von Franz Schubert und die Sinfonie Nr. 29 in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Solist ist Joachim Wohlgemuth (Violoncello), Dirigent Ekkard Wohlgemuth.

1704/1705 wird Telemann Hofkapellmeister in Sorau bei dem Grafen Erdmann von Promnitz. Für ihn schrieb er die Ouvertürensuite „Burlesque de Quixotte“, der weitere Tanzsätze angehängt werden. Deren Titel haben einen Bezug zum Cervantes-Roman.

Die im März 1824 komponierte Arpeggione-Sonate ist einem heute vergessenen Instrument gewidmet, das in Wien als „Bogen-Gitarre“ oder „Gitarre-Violoncell“ benannt war. Hätte Schubert nicht seine berühmte Sonate geschrieben, sie wäre längst vergessen. Zu Gehör kommt in Aichach eine Bearbeitung für Streichorchester und Violoncello von dem ehemaligen Solocellisten der Münchner Philharmoniker, Heinrich Klug.

Karten gibt es im Infobüro

Mozarts A-Dur-Sinfonie gehört zu den Salzburger Sinfonien, mit denen er auf seinen Besuch in Wien im Sommer 1773 reagierte. Die Eindrücke, darunter zweifellos die großen Sinfonien Haydns, müssen den jungen Mozart überwältigt haben. Seinen bisherigen Stil stellt er nun auf den Wiener Stil um.

Als Solist wirkt in Aichach der aus Augsburg stammende Cellist Joachim Wohlgemuth mit. Mit 14 Jahren begann er sein Studium als Jungstudent am Leopold-Mozart-Konservatorium Augsburg und wechselte drei Jahre später an die Hochschule für Musik und Theater München. Nach dem Abitur setzte er 2001 seine Ausbildung fort, absolvierte 2005 sein künstlerisches Diplom und erlangte die Zulassung zur Meisterklasse. Bereits vor der Diplomprüfung wurde Wohlgemuth Stipendiat in der Orchesterakademie der Bayerischen Staatsoper, seit 2007 ist er Mitglied der Münchner Philharmoniker. (AN)

Konzert Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten im Infobüro der Stadt Aichach, 08251/902-0, und an der Abendkasse.

