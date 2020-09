vor 50 Min.

Aichacher Polizisten verhindern gerade noch Suizid

Vor laufender Kamera verletzt sich ein 32-jähriger Mann aus Aichach. Eine Bekannte von ihm aus Oberfranken sieht das in sozialen Medien und alarmiert die Polizei.

Einen Suizid vor laufender Kamera hat die Aichacher Polizei am Dienstag in Aichach gerade noch verhindert. Eine 27-jährige Frau aus Oberfranken hat gegen 18 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie in den sozialen Medien auf den Livestream eines Chat-Bekannten aus Aichach gestoßen ist. Der junge Mann hat sich laut Polizei vor laufender Kamera mit einem großen Küchenmesser diverse Schnitte zugefügt und dabei auch seinen Suizid angekündigt.

Die Polizisten öffnen die Wohnung gewaltsam

Nachdem die Adresse des 32-jährigen Mannes ermittelt war, wurde dessen Wohnung gegen 18.30 Uhr in der Ludwigstraße gewaltsam geöffnet. Der völlig desorientierte 32-Jährige konnte nach Polizeiangaben von den Beamten der Aichacher Inspektion ohne Gegenwehr überwältigt werden.

Der junge Mann erlitt mehrere selbst zugefügte oberflächliche Schnittwunden und wurde nach der Erstversorgung in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert werden. In der Ludwigstraße waren neben drei Polizeistreifen auch der Notarzt und ein Rettungswagen im Einsatz. (bac)

Themen folgen