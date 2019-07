vor 22 Min.

Aichacher SPD feiert ihren Hundersten

Die Aichacher SPD feierte am Samstag ihr 100-jähriges Bestehen. Eine Plakatwand erinnerte an die wichtigsten Stationen der SPD Deutschland.

Beim Fest zum Jubiläum des SPD-Ortsverbandes blickt Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann mit Zuversicht in die Zukunft. Er ist nicht der Einzige.

Von Johann Eibl

Den 100. Geburtstag muss man einfach feiern, selbst wenn es um den Jubilar nicht gerade zum Besten stehen sollte. Das gilt nicht allein für Senioren, sondern auch für Parteien. Der SPD-Ortsverband Aichach beging dieses runde Jubiläum am Samstag mit einem Festabend in der Halle des TSV Aichach. Wohl wissend, dass der Zeitpunkt für eine große Fete derzeit nicht gerade ideal ist aufgrund der schwindenden Zustimmung für die Sozialdemokratische Partei in Deutschland. 150 Gäste, darunter auch Stadträte der CSU, ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Nach einem offiziellen Teil mit mehreren Reden ging man zum gemütlichen Teil über.





Walter Jöckel, der Vorsitzende des Ortsverbandes, räumte bei der Begrüßung ein, dass es sich um eine Partei handelt, „die gerade nicht im Aufwind oder besonders angesagt ist“. Dennoch wurde das Jubiläum gebührend gefeiert. Gekommen waren zum Geburtstagskind auch Landtagsabgeordneter Harald Güller, Altbürgermeister Heinrich Hutzler, Peter Feile als Vertreter des Landrates und Hannes Meisinger. Und für den musikalischen Rahmen sorgten, wie so üblich bei der SPD, „Uli und Michi“ (Uli Mill und Michi Gerle).

Horst Arnold erinnert an die Verdienste der Partei

Horst Arnold, der Fraktionssprecher der Sozialdemokraten im Bayerischen Landtag, erinnerte an die Verdienste seiner Partei, beispielsweise auf dem Gebiet der Gleichberechtigung der Frauen. „Wir sind die Originale, die anderen machen uns nach“, sagte er. Des Öfteren betonte der Jurist aus Fürth den Stellenwert der sozialen Gerechtigkeit: „Die Schere zwischen Arm und Reich müssen wir schließen.“ Dann kam Arnold auf die schwindende Zustimmung in der Bevölkerung zu sprechen: „Die derzeitigen Wahlen sind denkwürdig.“ Er forderte: „Wir müssen mutig sagen, wo wir Fehler machen.“

Vehement machte sich der Redner stark für die Grundrente, um die man weiter kämpfen werde. Zum Thema Umweltschutz betonte er, nicht nur die Landwirte müssten einen Beitrag leisten, das müssten alle machen. Dass Bürger 50 Prozent ihres Einkommens für die Miete benötigen, prangerte Arnold ebenfalls an. Er schloss kämpferisch: „Wir kommen wieder.“

Habermann: "Das Pendel schlägt auch wieder zurück"

Klaus Habermann blickte zurück ins Jahr 1974, als der heutige Bürgermeister über die Jusos in die SPD eintrat: „Damals vom unvergessenen Franz Kukol motiviert.“ Er erinnerte sich an die Zeiten damals, „wo es nicht selbstverständlich war, als SPD in einer Gaststätte eine politische Veranstaltung durchführen zu können“. Durch die Ostpolitik von Willy Brandt fühlte er sich damals angesprochen. „Und ich fühle mich auch heute noch in dieser Partei zu Hause“, sagte er.

Habermann betonte, die Sozialdemokraten hätten sich um die Belange des kleinen Mannes, dessen Sorgen und Nöte und um die Gleichberechtigung der Frauen gekümmert. Außerdem stellte er heraus, dass in den bayerischen Großstädten in mehr als 50 Prozent SPD-Bürgermeister im Amt sind. Auch Habermann strahlte am Ende seiner Rede Zuversicht aus. „Das Pendel schlägt auch wieder zurück“, war er überzeugt. Seiner Ansicht nach lassen die „niederschmetternden Ergebnisse bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen absolut keine Rückschlüsse auf die nächsten Kommunalwahlen im März 2020 zu“.

Jöckel: "Wir müssen zu den Menschen"

Walter Jöckel verwies auf die Ausstellung in der Halle sowie die Festschrift zu diesem Jubiläum. Der SPD-Ortschef nannte die jüngsten Wahlergebnisse seiner Partie „verheerend“. Er schilderte die Abwärtsentwicklung so: „Die Sozialdemokratie hat sicherlich Fehler gemacht, einige davon werden sogar fundamental oder historisch genannt. Vielleicht war gerade das Eingehen so mancher Koalition, vor allem der größeren, von Haus aus ein Fehler.“ Dann äußerte sich Jöckel zur Zukunft: „Vor allem müssen wir zu den Menschen. Es kann nicht sein, dass die wieder mitgliederstärkste Volkspartei Deutschlands nicht mehr in der Lage ist, die Menschen, die Mitbürgerinnen und Mitbürger zu erreichen und mitzunehmen.“ Außerdem betonte Jöckel, dass man Klaus Habermann viel zu verdanken habe.

