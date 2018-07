05:30 Uhr

Aichacher Schulen kämpfen mit Digitalisierung

Der Kauf von Tablet-Computern für die Aichacher Realschule löst im Bildungsausschuss Diskussion über den Umgang mit neuer Technik an Schulen aus.

Von Nicole Simüller

Digitalisierung ist eines der Schlagwörter, die derzeit durch die Schullandschaft geistern. Aber was heißt das für Schüler, Eltern und Lehrer genau? Wie können digitale Medien sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden? Und wie lässt sich das alles technisch und personell bewerkstelligen?

Dass der Teufel hier im Detail steckt, wurde im Bildungsausschuss des Landkreises deutlich. Die Zeiten, da die Schulen sich mit gebrauchten Computern zufrieden geben konnten, sind längst vorbei. Zeitgemäßer Unterricht erfordert nicht nur moderne Geräte, die sich allerdings innerhalb weniger Jahre überholen, sondern auch leistungsfähige Leitungen und aktuelle Software. Aktuell behilft sich jede Schule im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst. Ein landkreisweit einheitliches Konzept gibt es nicht. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern.

Dazu setzten sich vor Kurzem die Schulleiter im Landkreis und Sonja Nemetz, Abteilungsleiterin im Landratsamt, zusammen. Ein Punkt, den der Landkreis angehen will, sind die Leitungen. Denn bislang verfügt keine einzige Schule über einen Glasfaseranschluss bis ins Haus. Nemetz berichtete im Bildungsausschuss: „Wir als Landkreisverwaltung erkennen den Bedarf für so eine grundlegende Infrastruktur.“ Sie ließ durchblicken, dass der Landkreis sich über eine durchgängige Glasfaser-Infrastruktur Gedanken machen werde, wenn die Schulen vor den nächsten Haushaltsberatungen ihre Anträge vorlegen. Auch die Forderung der Schulen nach WLAN im Klassenzimmer hielt Nemetz nach eigener Aussage für nachvollziehbar.

Doch an vielen Schulen gebe es noch kein abgeschlossenes Medienkonzept. Nemetz, bekennender Fan von Konzepten, unterstrich: „Nicht die Technik bestimmt die Didaktik, sondern umgekehrt.“ Bevor neue Technik beschafft werde, müsse klar sein, was sie den Schülern im Unterricht bringt und ob die Lehrer – nicht nur einzelne, sondern das gesamte Kollegium – bereit seien, damit zu unterrichten.

Lehrer haben zu wenig Zeit

Im Moment sind technikaffine Lehrer noch allzu oft auf sich alleine gestellt. Gerade einmal zwei Wochenstunden hat der jeweilige Systembetreuer Zeit, um sich um Hardware, Software und alles Weitere zu kümmern, was rund um die digitale Technik aufschlägt. Viel zu wenig, da waren sich die Mitglieder des Bildungsausschusses – unter ihnen mehrere aktuelle und frühere Schulleiter – einig. Helmut Lenz, bis vor einem Jahr Rektor der Grund- und Mittelschule Dasing, war der Ansicht: „Mit zwei Stunden können Sie nicht eine Schule mit 1000 Leuten betreuen. Da brauchen Sie professionelle Leute. [...] Das können Sie nicht Lehrern aufbürden.“

Das ist auch dem Landratsamt klar. Zumal der Wildwuchs umso größer wird, je länger jede Schule andere Software, andere Virenschutzprogramme, andere Hardware und andere Regelnim Umgang damit hat. Sonja Nemetz machte deutlich: „Wir brauchen eine gewisse Vereinheitlichung.“ Angefangen etwa bei einheitlichen Betriebssystemen und Abständen für die Aktualisierung von Antivirenprogrammen. Um wenigstens ein Mindestmaß an Vereinheitlichung zu erreichen, habe der Landkreis eine EDV-Nutzungsordnung angeregt.

Die Krönung wäre eine zentrale Systemadministration, wie viele Schulen sie sich beim runden Tisch wünschten. Nemetz sieht hier jedoch den Freistaat in der Pflicht: „Die Finanzierung der zentralen Systemadministration ist nicht Aufgabe der Städte und Landkreise, sondern des Landes.“ Landrat Klaus Metzger pflichtete bei: „Wenn das Signal kommt, dass der Freistaat in die Finanzierung einsteigt, dann kommt auch die zentrale Systemadministration.“ Eine größere digitale Vereinheitlichung halte er für sinnvoll. Die Digitalisierung sei für die Schulen eine „Herausforderung auf vielen Ebenen“. Der Landkreis wolle, dass seine Schulen auf dem Laufenden sind. All das solle „im besten Einvernehmen“ geklärt werden.

Mit zwei Gegenstimmen (Berta Arzberger, ÖDP, und Magdalena Federlin, Grüne) stimmte der Ausschuss dem Kauf zweier sogenannter Ipad-Koffer für insgesamt 23000 Euro als Schulversuch an der Aichacher Realschule zu. In jedem der Koffer befinden sich 16 Tablet-Computer, die alle auf einmal geladen werden können. Die Koffer sollen aber erst gekauft werden, wenn der Freistaat seine Richtlinien zum Programm „digitales Klassenzimmer“ veröffentlicht. Der Landkreis hofft danach auf Fördergelder.

Bislang arbeiten die Siebtklässler der Schule bereits mit Geräten, die ihnen selbst gehören. Die Realschule will mit den neuen Tablet-Computern Fünft- und Sechstklässler auf die Ipad-Klasse vorbereiten. Außerdem möchte sie sie für Fortbildungen der Lehrer verwenden.

