Aichacher Stadtrat sucht einen neuen Umweltreferenten

Die Grüne Magdalena Federlin gibt den Posten aus Zeitgründen ab. Wer ihre Nachfolge antritt, ist noch nicht entschieden.

Von Claudia Bammer

Der Aichacher Stadtrat hat einen vakanten Posten: Stadträtin Magdalena Federlin (Bündnis 90/Die Grünen) hat ihr Amt als Umweltreferentin abgegeben. Was sie in der vorigen Stadtratssitzung bereits angekündigt hat (wir berichteten), wurde in der Sitzung am Donnerstagabend nun formell vollzogen.

Für ihre Entscheidung hatte Federlin in der Mai-Sitzung persönliche, zeitliche Gründe genannt. Jetzt ging sie noch einmal näher darauf ein. „Das ist eine schöne, wertvolle, wichtige Arbeit“, sagte sie. Sie habe aber festgestellt, dass sie das auf Dauer nicht schaffen könne. Die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Referat würden immer mehr, ebenso die Ideen, die sie dafür entwickle. Sie nannte Blühwiesen auf den sogenannten „Eh-da“-Flächen, ein Pfandsystem für Kaffeebecher oder die plastikfreie Kommune. „Ich habe gemerkt, ich schaffe das nicht so, dass ich mit meiner Arbeit zufrieden bin.“ Das habe sie unter Druck gesetzt.

Im Stadtrat wurde ihre Entscheidung einmütig akzeptiert. Dann ging es um ihre Nachfolge. Üblich ist in solchen Fällen, dass das Referat in der Fraktion neu vergeben wird. Federlins Fraktionskollegin Marion Zott, die zwar auf der Liste der Grünen für den Stadtrat kandidiert hat, aber kein Mitglied ist, winkte jedoch ab.

Erich Echter (Christliche Wählergemeinschaft) nutzte die Situation für Kritik an der Vergabe der Referate nach der Kommunalwahl 2014. Diese sei nicht proportional unter den Fraktionen nach dem D’Hondt-Verfahren erfolgt. Echter sah die CSU hier klar überrepräsentiert. Die Fraktionsgemeinschaft aus CWG, FDP und Bündnis Zukunft Aichach (BZA) ist die einzige Fraktion, die keinen Referenten stellt. Erich Echter hatte neben Stefan Stocker (CSU), der damals schließlich gewählt wurde, für das Kulturreferat kandidiert. Nach Stockers Tod kandidierte neben Helmut Beck (CSU) Edith Lotter (FDP) für das Amt, zog aber ebenfalls den Kürzeren.

Bürgermeister Klaus Habermann merkte dazu an, man habe schon versucht, die Posten einigermaßen nach der Zahl der Mandate zu vergeben. Echter kommentierte das: „Aber diesmal hat das nicht gepasst!“ Wie Hauptamtsleiterin Aurelija Igel erklärte, ist in der Geschäftsordnung nicht festgelegt, dass nach D’Hondt.

Georg Robert Jung (Freie Wählergemeinschaft) erklärte dazu: „Wir sehen das mit den Mandaten nicht so eng. Wer geeignet ist, der soll das machen.“ Aus den Reihen des Stadtrats meldete sich jedoch bislang kein Kandidat für den Posten. Lothar Bahn (FWG) fragte, ob auch ein Ortssprecher das Amt übernehmen könne. Er dachte dabei offenbar an den Gallenbacher Ortssprecher Johann Neumeier (FWG). Der Landwirt ist auch in der Landschaftspflege tätig. Diese Frage will Hauptamtsleiterin Aurelija Igel nun mit dem Bayerischen Gemeindetag klären.

Habermann und Kristina Kolb-Djoka (SPD) plädierten dafür, die Entscheidung zu vertagen, um diese Frage zu klären, und den Fraktionen Zeit zu geben, sich über die Besetzung Gedanken zu machen. Das wurde einstimmig beschlossen.

