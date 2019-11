vor 20 Min.

Aichacher Stadtverwaltung hat eine neue Außenstelle

Eine neue Außenstelle hat die Aichacher Stadtverwaltung. Sie hat eine Etage in der Sparkasse (links) am Stadtplatz angemietet. Das soll auch im Alten Rathaus (in der rechten Bildhälfte zu sehen) Entlastung bei der Raumnot bringen.

Plus Die Stadt mietet Räume in der Sparkasse am Stadtplatz an. Das soll die Raumnot im Rathaus und in den Verwaltungsgebäuden vorerst lindern.

Von Claudia Bammer

Von den neuen Mietern kündet ein Blatt Papier an der Tür: Im Gebäude der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen am Aichacher Stadtplatz gibt es jetzt eine Außenstelle der Aichacher Stadtverwaltung.

Bürgermeister Klaus Habermann bestätigt auf Anfrage, dass die Stadt die erste Etage dort angemietet hat. „Das nimmt ein bisschen Druck raus“, begründet er. Das neue Verwaltungsgebäude ist frühestens in zwei bis drei Jahren fertig Die Stadtverwaltung leidet bekanntlich unter großer Platznot. Bislang ist sie Alten Rathaus am Stadtplatz, im Verwaltungsgebäude I am Tandlmarkt 13 und gegenüber im Verwaltungsgebäude II am Tandlmarkt 10 zu finden. Für den Erweiterungsbau am Tandlmarkt ist Baubeginn erst nach der Landesausstellung 2020, bezugsfertig ist er wohl frühestens in zwei bis drei Jahren, sagt Habermann. Bis dahin soll die neue Außenstelle für Entlastung bei der Raumnot sorgen. Die Personalverwaltung platzt laut Habermann aus allen Nähten. Dort teilten sich drei Mitarbeiter ein Büro, für Auszubildende sei kaum Platz. Mit ihren sechs Mitarbeitern, von denen manche Teilzeit arbeiten, ist sie nun in die Sparkasse umgezogen, berichtet Hauptamtsleiterin Aurelija Igel. Auch die Kindergartenverwaltung ist umgezogen Die drei Räume, die dadurch im Alten Rathaus frei werden, nutzen nun die Schulverwaltung und die EDV, einer wird vorübergehend vom Infobüro für die Landesausstellung genutzt. In die Sparkasse gezogen sind außerdem die Kindergartenverwaltung mit drei Personen und außerdem Wirtschaftsförderer Thomas Wörle. Im Verwaltungsgebäude II bekommt nun Gisela Bestle ein Büro, die nun für Integration und Soziales zuständig ist.

