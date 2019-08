05:30 Uhr

Aichacher Volkshochschule bietet 400 „gesunde“ Kurse

Im neuen Programm macht die Bildungseinrichtung im Landkreis über 1000 Angebote. Es wird erstmals nur übers Extra verteilt. Welche Neuerungen es diesmal gibt

Die „Eule“ flattert ab dem 28. August wieder durch das Wittelsbacher Land. Die Volkshochschule (Vhs) Aichach-Friedberg bietet im Herbst-/Winterprogramm laut Mitteilung über 1000 Kurse an. Die Einrichtung legt Schwerpunkte auf Themen wie Nachhaltigkeit, Verbraucherbildung, Umweltschutz, Digitalisierung, Deutsch als Fremdsprache und Gesundheit. Das Programmheft liegt erstmals nur der Wochenzeitung Extra bei.

Dabei bedient sich die Vhs auch neuer Lernformen wie dem Webinar. Elf sind im Angebot, darunter „RoboAdvisor – was taugen digitale Vermögensberater“, „Letzte Rettung fürs Klima“, „Smart entscheiden! Von der Meinungsvielfalt zur kreativen Konsumfindung“ und „Small Talk auf Französisch. Diese Kurse können bequem ortsunabhängig gestreamt werden.

In Kooperation mit dem „Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land“ und der kommunalen Abfallwirtschaft bietet die Vhs Vorträge und Besichtigungen an: „Umweltbewusst Heizen mit erneuerbaren Energien“, „Anlagenbesichtigung für Heizen mit Holz“, „Heizen im Zeiten des Klimawandels“, „Lebensmittel für den Müll zu schade“ sind Beispiele dafür.

Mit dem Bildungsbüro wird an drei Orten die Kursreihe „Silver surfer – sicher online im Alter“ angeboten. Senioren sollen mit Online Banking, Smartphones oder Streaming vertraut gemacht werden.

Es bestehen weitere Partnerschaften mit der Freiwilligenagentur, der Stadt Aichach oder Sportvereinen. Mit dem Kreisjugendamt wird „KoKi“, eine informative und kostenfreie Vortragsreihe zu Erziehungsthemen angeboten. Das Repair-Café hat sich so gut entwickelt, dass fünf Termine geplant sind.

Unter „Gesundheit und Bewegung“ werden etwa 400 Kurse angeboten. Alle Aquakurse und Fitnesskurse von Tibor Bolvary konnten nach seinem Ausscheiden neu besetzt werden. Vor allem Yoga, Pilates und Wirbelsäulengymnastik erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Selbstverteidigung, Reiten, Sportboot, Tanzen oder Outdoor Aktivitäten dürfen nicht fehlen.

Im Bereich „Kunst und Kultur“ sind der Kreativität keine Schranken gesetzt. Insbesondere Aquarellmalen, Zeichnen, Töpfern, Filzen, Nähen oder Holzarbeiten sind seit Jahren beliebt. Im Kommen ist auch wieder Traditionelles, wie Zwirnknöpfe oder Makramee.

Der Sprachbereich wurde neu überarbeitet, um dem Trend nach kleineren Gruppen Rechnung zu tragen. Die Kursgebühr passt sich der Gruppengröße an.

Unter dem neuen Rubrik „Lebensart“ gibt es Outfit- und Kosmetikkurse ebenso wie exotische Kochkurse (Koreanisch, Türkisch, Afrikanisch, Schwedisch, Indianisch). Aber auch Bayerische Küche oder ein Weihnachtsmenü stehen im Programm.

Unter „Vhs unterwegs“ werden Kunst-, Kultur-, Naturführungen und Besichtigungen angeboten. Reiseberichte über ferne Länder befinden sich unter „Gesellschaft und Leben“.

Im „Studium Generale“ gibt es astronomische Themen („Der Sternenhimmel im Herbst und Winter“), geschichtliche („Frauen in der Strafanstalt Aichach 1933-1945“), literarische („Literarische Kostproben“), psychologische („Die Farben und ihre Wirkung“) und geisteswissenschaftlichen („Über die Stille“).

Die Angebote der „Eule“ sind ab dem Herbstsemester nach Fachbereichen und Themen sortiert. Somit hat der Leser einen Überblick über alle zu einem Thema angebotenen Veranstaltungen. Wer Kurse nach dem Veranstaltungsort sucht, wird in einer tabellarischen Übersicht fündig.

Unter der Rubrik „junge Vhs“ gibt es eine große Auswahl. Die Vhs organisiert auf Anfrage außerdem für Firmen oer Privatpersonen Kurse und Events. Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle geben dazu Auskunft.

Die Online-Freischaltung der neuen Kurse, die Programmverteilung an alle Haushalte und die Auslage in den Gemeinden erfolgt ab Mittwoch, 28. September. Die Anmeldung per Internet wird immer selbstverständlicher und läuft über www.vhs-aichach-friedberg.de. So ist auch die gezielte Suche nach dem Wunschkurs bequem möglich. Die Vhs-Geschäftsstelle hat vom 30. August bis 13. September erweiterte Öffnungszeiten und ist zusätzlich über Mittag und freitags bis 14 Uhr besetzt. (AN)

Einschreibung: Vhs, Steubstraße 3, 86551 Aichach, www.vhs-aichach-friedberg.de, 08251/87370, Fax: 08251-873716, oder anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de