vor 44 Min.

Aichacher räumen zwei Preise ab

Deutscher Rock- und Pop-Preis verliehen

Der Deutsche Rock- und Pop-Preis wurde am Wochenende in Siegen verliehen. Mittendrin war dabei eine fast 30-köpfige Delegation aus Aichach: Musiker, Schüler der Elisabethschule, Eltern und Lehrer waren in die Siegerlandhalle gefahren. Mit ihrem integrativen und inklusiven Musical „Wolle, Wiwa und Wawa“ waren sie für Preise in zwei Kategorien nominiert – und durften die Trophäen schließlich auch mit nach Hause nehmen.

Das Musical stammt aus der Feder von Nicole Matthes, die Musik dazu von ihrem Ehemann Andreas Matthes. Zusammen mit den Kindern der Elisabethschule und Aichacher Musikern feierten sie mit dem Musical schon auf der Bühne Erfolge. Die Musik gibt es wie, berichtet, seit Kurzem auf CD. Wie es in Siegen war, lesen Sie ausführlich im Bericht auf "Seite 2.

Themen Folgen