24.07.2019

Aichacher sind Paten für Rinder für Afrika

„God bless you!“: Father Ambrose Chuwa bedankt sich bei den Paten und zeigt voller Freude auf die ersten 14 Jungrinder nach ihrer Ankunft auf der Weide des Rosminian Health Centers in Kwalukonge/Tansania.

14 Jungtiere sind nach dem ersten Aufruf schon da. Die Spender dürfen ihren Tieren Namen geben

Von Manfred Zeiselmair

„Leben retten mit Kuh-Patenschaften“ – Diese außergewöhnliche Hilfsaktion von Humanitas Aichach für ein Krankenhaus in Tansania entwickelt sich unerwartet schnell zu einer echten Erfolgsgeschichte.

Wie berichtet, hatte der Leiter des von Humanitas unterstützten Rosminian Health Centers in Kwalukonge, Father Ambrose Chuwa, die Idee, den Betrieb seines Krankenhauses mit Hilfe einer Fleischrinderzucht zu finanzieren. Die Vorsitzende von Humanitas Aichach, Lieselotte Pfundmair-Bischoff, war von dieser Art „Selbsthilfe“ sofort begeistert und bot ihre Unterstützung an.

Mittlerweile sei man mithilfe der Kuh-Patenschaften auf einem guten Weg, die angestrebte Anzahl von 100 Jungrindern für eine Erfolg versprechende Rinderzucht zu erreichen, teilt sie auf eine aktuelle Nachfrage mit. „Die ersten 14 Jungtiere sind schon auf der Farm angekommen“, erzählt sie begeistert und ergänzt: „Die Resonanz auf unsere Hilfe-zur-Selbsthilfe-Aktion ist überwältigend.“ Demnach seien bereits viele Einzelpersonen, aber auch einige Gruppen für eine Spende in Höhe der Anschaffungskosten von 300 Euro pro Tier Kuhpaten geworden.

Die Spender hätten ihren Paten-Rindern originelle Namen gegeben, wie Bambam, Mavi oder Kifro (für Aichacher Kinofreunde). Aber auch herkömmliche Namen wie Rosi, Wally und Susi sind dabei. Father Ambrose Chuwa schickte nach der Ankunft der ersten Tiere auch gleich Fotos mit den Namensschildern, was sich als nicht so einfach erwies. „Eigentlich sollten die Schilder umgehängt werden“, erklärt Pfundmair-Bischoff dazu. „Doch das ließen die jungen Tiere nicht zu. Sie liefen auf der Weide kreuz und quer durcheinander“, erzählt sie und lacht. In einem Begleitschreiben teilte Father Ambrose seine „große Freude über die fantastische Hilfe“ mit und bedankte sich bei den Spendern mit den Worten „May God bless you!“, dem englischen Ausdruck für „Vergelts Gott“.

Laut der Humanitas-Vorsitzenden sind bereits weitere 14 Rinder finanziert. Zudem sind noch weitere Spenden zugesagt. Etwa die des Aichacher Architekten Raymond Fay, der anlässlich seines anstehenden 60. Geburtstages zugunsten der Rinderzucht auf Geschenke verzichten will.

Wer Humanitas Aichach unterstützen und mit einer Patenschaft eine Kuh finanzieren möchte, kann sich per E-Mail an humanitas-aichach@t-online.de wenden oder 300 Euro auf das Konto von Humanitas, IBAN DE 86 7205 1210 0000 0042 42 überweisen, mit dem Kennwort „Kuh-Patenschaft“ und dem gewünschten Tiernamen. Die Paten erhalten, neben einer Spendenbescheinigung, zur Erinnerung ein Bild von ihrem Paten-Rind mit Namensschild.

