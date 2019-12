Aichacherin hütet Weihnachtsgrüße aus dem Krieg

Plus Irmelin Kornhaß aus Aichach hält eine 75 Jahre alte Postkarte in Ehren. Sie macht ihr vor allem eines deutlich.

Es ist ein schlichtes, selbst gemaltes Bild auf gräulichem, grobem Papier. Die Postkarte wirkt unscheinbar. Doch gerade deshalb erregt sie Aufmerksamkeit. Darauf ist in altmodischer Zierschrift geschrieben: „Frohe Weihnachten! 1944.“ 75 Jahre ist das her. Ein junger Mann, gerade 20 Jahre alt, hat sie liebevoll gemalt, als er Soldat im Krieg war. Irmelin Kornhaß aus Aichach hat den jungen Mann später gut gekannt.

Georg Meyer aus Wemding, geboren 1924, musste mit 17 Jahren in den Krieg ziehen. Das hat er später immer wieder erzählt. Die 68-jährige Kornhaß erinnert sich noch gut daran.

Ihr Stiefvater war wie ein echter Vater für sie

Meyer wurde ihr Stiefvater, und zwar einer, der wie ein echter Vater für sie und ihre zwei älteren Schwestern war. Aus der Ehe mit ihrer Mutter gingen zwei Söhne hervor.

Einer der Stiefbrüder hat einmal beim Aufräumen die Weihnachtspostkarte aus dem Krieg gefunden. Meyer war 1944 in Ungarn stationiert. Für Irmelin Kornhaß ist klar: „Bestimmt hatte er damals andere Sorgen als 21-Jährige heute.“

Zwei Tannenzweige und eine Kerze reichen für "Frohe Weihnachten"

Gut möglich, dass die Malerei auf der Vorderseite die Sehnsüchte eines 20-jährigen Soldaten im Zweiten Weltkrieg ausdrückt. Er hat keine großen Träume, keine großen Wünsche: vielleicht Äpfel, Nüss’ und Mandelkern – ansonsten, so scheint es, würden ihm wohl zwei Tannenzweige und eine Kerze reichen für „Frohe Weihnachten“.

Das schlichte Weihnachtsensemble mit warmem Kerzenschein ist für die Familie daheim bestimmt. Die Schrecken des Krieges behält der Soldat für sich. „Euer Schorsch“ wünscht den Lieben Zuhause einfach nur Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Heimkehr aus russischer Kriegsgefangenschaft

Dass die 1951 geborene Irmelin Kornhaß eigene Erinnerungen an Georg Meyer hat, verrät: Der 20-Jährige hat den Krieg überlebt. Wenngleich er 1944 noch lange nicht vorbei war für ihn. Wie die Rentnerin weiß, die seit 1979 in Aichach lebt, geriet der Stiefvater in russische Kriegsgefangenschaft. Irgendwann 1949 oder 1950 kehrte er aus dem Kaukasus zurück.

Als gebrochenen Menschen hat sie ihn nicht in Erinnerung. Er habe viel erzählt aus dieser Zeit, sagt Kornhaß. Doch viele Einzelheiten weiß sie nicht mehr aus den Erzählungen aus ihrer Kindheit.

Die Karte ist für Irmelin Kornhaß eine Mahnung

Wenn Irmelin Kornhaß die Karte in der Hand hält, geht ihr durch den Kopf, „was er hat erleben müssen“. Kein Vergleich sei das, „wie die Jugend heute lebt“. Die 68-Jährige findet, die Menschen heute könnten davon lernen. An erster Stelle, „dass man auch mit weniger zufrieden sein kann“.

Sie sieht die Karte als Mahnung, derartige Geschehnisse zu verhindern. „Hoffentlich passiert nicht so was wieder mal“, sagt die frühere Sekretärin angesichts rechter politischer Tendenzen dieser Tage.

Übrigens: Auch der Bruder ihres Stiefvaters war im Krieg. Er kehrte nicht zurück. Georg Meyer aber durfte noch lange im Frieden leben. Er ist 2009 gestorben.