Aichachs Bürgermeister Habermann wird nicht amtsmüde

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann will bei den Kommunalwahlen 2020 nochmals antreten. Die Nachricht ist für kaum jemanden eine Überraschung. Der Sozialdemokrat lässt keinen Zweifel aufkommen: Er ist alles andere als amtsmüde. Für seine Stadt ist er im Dauereinsatz. Er gönnt sich wenig Freizeit, macht kaum Urlaub. Es gibt wenige Veranstaltungen, bei denen er sich nicht sehen lässt. Viele Menschen würden das nicht unbedingt mit einem Traumjob in Verbindung bringen. Habermann scheint gerade daraus seine Energie zu schöpfen. Er ist nah an den Menschen und erfährt täglich, was die Aichacher bewegt.

Die Aichacher haben ihn dafür nach seinem Überraschungssieg 1996 dreimal mit sehr guten Ergebnissen wiedergewählt. Ob er auch 2020 Mitbewerber hat, ist offen. Bisher waren die Gegenkandidaten von CSU und FWG chancenlos. Seiner SPD hat er mit seiner Erklärung eine große Sorge genommen. Wird Habermann erneut gewählt, wäre das seine fünfte Amtszeit. Am Ende wäre er 30 Jahre Bürgermeister. Wer so lange im Amt ist, läuft Gefahr, dass sich die Wähler irgendwann eine Veränderung, ein neues Gesicht wünschen. In Aichach deutet nichts darauf hin.

