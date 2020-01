10:36 Uhr

Aichachs Bürgermeister bittet beim Klimaschutz um Geduld

Beim Neujahrsempfang der Stadt Aichach bat Bürgermeister Klaus Habermann um Geduld beim Klimaschutz. Im Gegenzug prangerte er das Fehlverhalten vieler Verbraucher an.

Von Johann Eibl

Der Klimaschutz und der Zuzug von Flüchtlingen – das waren die beherrschenden Themen in der Rede des Aichacher Bürgermeisters, Klaus Habermann, beim Neujahrsempfang der Stadt. Im Haus St. Michael präsentierte er sich am Mittwoch mit seiner Amtskette. Wiederholt versicherte er: „Ich gebe die Hoffnung nicht auf.“

Zunächst ging das Stadtoberhaupt auf die Silvesternacht ein, in der durch Böller und Raketen viel Feinstaub produziert wurde. Habermann vermied es bewusst, daran Kritik zu üben: „Es ist ja nur einmal im Jahr für wenige Minuten und solche alte Traditionen muss man schon auch mal wahren dürfen.“

Stadt Aichach ist nun auch auf Facebook vertreten

Habermann führte beim Neujahrsempfang Klage darüber, wie wenig Information zuweilen unterwegs sei, und sprach damit die Neuen Medien an. Daher habe sich die Stadt Aichach entschlossen, künftig auch diese Medien zu bespielen. Sie ist inzwischen unter anderem bei Facebook vertreten.

Dann bezog Habermann klar Stellung zum wohl wichtigsten Problem im abgelaufenen Jahr, dem Klimaschutz: „Ich finde es absolut gut und wichtig, dass endlich Bewusstsein für dieses Thema geweckt wurde, und ich finde es schon bezeichnend, dass dies durch ein junges Mädchen thematisiert und mit dieser Wucht in allen Medien untergebracht wird.“ Habermann bat in dem Zusammenhang aber auch um Geduld: „Bitteschön am Teppich bleiben. Es ist halt nicht so, dass wir nur den Hebel umlegen und auf alle bisherigen Annehmlichkeiten vom Autofahren bis hin zum Fliegen oder Böllerschießen verzichten müssten, dann wäre die Welt gerettet.“ Sein Fazit: „Ich finde es grundsätzlich gut, wenn man sich engagiert, aber bitte nicht ungerecht und unreflektiert argumentieren.“

Bürgermeister kritisiert Verschwendung von Lebensmitteln

Dann prangerte Habermann das Verhalten vieler Verbraucher an: „Bei uns hier in Deutschland landet ein Drittel aller Lebensmittel im Müll.“ Die moderne Technik werde es vielleicht eines Tages möglich machen, dass ein Abfallkorb einem das Wort „Dreckbär“ nachrufe, wenn ein Passant soeben eine Kippe danebengeworfen habe: „Wenn so was mal auf den Markt kommt, müssen wir unbedingt die Ersten sein, die das haben“, so der Bürgermeister.

Außerdem sprach er ein Ereignis an, das genau 50 Jahre zurückliegt: Damals wurden Untergriesbach und Unterschneitbach eingemeindet. Nicht fehlen durfte in der Vorschau auf die nächsten Monate die Bayerische Landesausstellung, die zusammen mit Friedberg und dem Landkreis organisiert wird. Habermann streifte auch die derzeitige Situation von Flüchtlingen in der Stadt: In Aichach leben ihm zufolge aktuell 200 Flüchtlinge in acht Unterkünften. Die Zahl der Asylsuchenden werde 2020 auch im Wittelsbacher Land ansteigen, kündigte er an.

Landrat rät, sich an positive Dinge zu erinnern

Auf die Kultur des Ehrenamts ging Landrat Klaus Metzger ein. Er riet dazu, sich in erster Linie an die Dinge zu erinnern, die positiv waren: „Im Schaltjahr haben wir einen Tag mehr Zeit, um nicht mit den Fingern auf andere zu zeigen.“ Der katholische Stadtpfarrer Herbert Gugler wünschte sich für 2020 eine Stadtpfarrkirche, die vom Gerüst befreit ist. Die Menschen aber sollten vom Gerüst des Glaubens gehalten sein. Winfried Stahl, sein evangelischer Amtsbruder, referierte über die Freiheit der Kinder Gottes.

Sopranistin Isabell Münsch bot einen Einblick in ihr umfangreiches Repertoire. Am Flügel wurde sie von Peter Bader begleitet. Für die kulinarische Versorgung der weit über 200 Gäste sorgte erstmals der Gasthof Wagner in Untergriesbach.

Themen folgen