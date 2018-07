09:07 Uhr

Aichachs Bürgermeister hat noch „Riesenspaß“ an Arbeit

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann wird 65. Den Tag verbringt er "weit weg". In Aichach will er aber noch einiges bewegen. Besonders am Herzen liegt ihm die geplante Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Tandlmarkt (im Bild links). Die Gebäude (rechts im Bild) sind bereits abgerissen. Im Stadtrat werden demnächst die Pläne für die Erweiterung vorgestellt. (Archivfoto)

Klaus Habermann wird 65. Diesen Tag verbringt er „weit weg“. In Aichach hat er aber noch viel vor

Wer dem Aichacher Bürgermeister am Montag persönlich zu seinem 65. Geburtstag gratulieren will, hat kein Glück: Klaus Habermann ist „nicht im Lande“. Es sei ja ein ganz gewöhnlicher, nur „halbrunder“ Geburtstag, sagt er. „Ich bin nicht der Typ, der sich da groß feiern lassen will.“ Stattdessen gönnt er sich einen seiner seltenen Kurzurlaube mit Ehefrau Heidi und verbringt den Tag entspannt und ohne Termine „weit weg von Aichach“.

Das heißt aber nicht, dass er seiner Heimatstadt überdrüssig wäre. „Ich habe nach wie vor einen Riesenspaß an der Arbeit“, sagt der Bürgermeister nach immerhin 22 Jahren im Amt. Würde er sie als belastend empfinden, hätte er längst die Notbremse gezogen, sagt er. Sein Arbeitspensum mit vielen Terminen auch an Abenden und an Wochenenden empfindet er als „positiven Stress“.

Was sich in der Stadt derzeit tut, in der er geboren und aufgewachsen ist, sei „extrem spannend“: die Bahnhofstraße, die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes und die Neugestaltung der Oberen Vorstadt. „Man sieht, dass sich was bewegt.“ Gerade um die Obere Vorstadt hat es viele Diskussionen gegeben. „Ich bin sicher, wenn die Obere Vorstadt fertig ist, sind alle zufrieden“, sagt er. Bevor es dort so richtig losgeht, wird voraussichtlich am Freitag der Kreisel an der Bahnhofstraße freigegeben. Nach der Bahnunterführung ein Meilenstein.

Wegen der Umleitungen gibt es so manche Beschwerde. Da wünscht sich Habermann manchmal mehr Vertrauen, dass die Mitarbeiter schon wissen, was sie tun. Auf die Verwaltung kann er zählen. Die Mitarbeiter seien überaus engagiert, sagt Habermann. Das hat sich im vergangenen Jahr insbesondere im Bauamt gezeigt, als zeitweise vier Mitarbeiter fehlten. Auch im Stadtrat laufe die Zusammenarbeit gut, sagt er. „Ein konstruktives Gremium.“

2020 geht seine vierte Amtszeit zu Ende. Seit seinem Überraschungssieg 1996 ist der Sozialdemokrat dreimal mit sehr guten Ergebnissen wiedergewählt worden, zuletzt 2014 bei zwei Gegenkandidaten mit 74 Prozent. Will er noch einmal antreten? Das ist für Habermann derzeit kein Thema. „Ich kann noch mal antreten“, sagt er. Aber das hänge nicht von ihm allein ab. Es seien noch fast zwei Jahre bis zur nächsten Kommunalwahl. Er werde seine persönliche Entscheidung frühestens im nächsten Jahr treffen. Die Familie – seine Frau und die beiden erwachsenen Kinder – müssen sie mittragen, ebenso die SPD. Die Gesundheit muss mitspielen.

Dass sein Tatendrang nachlässt, ist unwahrscheinlich. Es gibt viel zu tun, betont er immer wieder. Kürzlich habe ein ehemaliger Aichacher gestaunt, wie viel sich in der Stadt getan hat, erzählt Habermann. So etwas macht ihn schon stolz. (bac)

