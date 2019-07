vor 52 Min.

Aichachs Obere Vorstadt wird so richtig chic

Die Stadt bedankt sich mit einem Weißwurstfrühstück für die Unterstützung der Aichacher bei der Großbaustelle. Bürgermeister Habermann wagt eine Prognose.

Von Gerlinde Drexler

Es ist ein Experiment, das die Stadt Aichach am Samstag mit ihrem Baustellenfest in der Oberen Vorstadt wagt. Und es gelingt. Gefeiert wird das zügige Voranschreiten der Großbaustelle. Vor dem Schützenheim der königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft, der früheren Freibank, treffen sich die Bürger zum Weißwurstfrühstück und viele nehmen auch an der anschließenden Führung durch die Baustelle teil. Dabei haben sie einige Fragen.

Die Stimmung auf dem Platz vor dem Schützenheim ist entspannt. Die Weißwürste unter der Obhut der Feuerschützen ziehen im Topf, Maskottchen Aichi winkt den Kindern zu, und ein paar Mutige trauen sich sogar, es zu umarmen. Anwohner und Interessierte sind zum Baustellenfest gekommen. Bürgermeister Klaus Habermann sagt, es sei ein Dankeschön für „das große Verständnis und die Kooperationsbereitschaft, die wir während dieser Monate erfahren durften“. Die Baustelle schreitet zügig voran. Bauabschnitt drei liegt gut in der Zeit, Bauabschnitt vier bereits abgeschlossen. Insgesamt sei man dem Zeitplan sechs Wochen voraus, freut sich Habermann. Er wagt eine Prognose: „Wir schaffen es möglicherweise bis zum Herbst.“

Die Obere Vorstadt ist das größte Bauprojekt seit der Altstadt-Sanierung

Für die Stadt ist die Umgestaltung der Oberen Vorstadt die größte innerstädtische Baumaßnahme seit rund 40 Jahren. Damals, 1978, war die Altstadt saniert worden. Rund sieben Millionen Euro kostet die Neugestaltung der Oberen Vorstadt, etwa 4,8 Millionen Euro davon der Straßenbau, der Rest die Wasserleitungen.

Michael Thalhofer, Projektleiter im Bauamt der Stadt, geht bei seiner Führung durch die Baustelle noch mehr ins Detail. Es handle sich um eine grundlegende Erneuerung der Klär- und Entsorgungsanlage, sagt er. Die besondere Herausforderung bei dem Projekt: Es werden nicht nur Kanal- und Wasserleitungen verlegt, sondern auch Leitungen für Telefon, Gas, Straßenbeleuchtung, das Behördennetz oder Elektrotankstellen. Und das alles im laufenden Betrieb. „Die Versorgung bleibt immer aufrecht erhalten“, betont der Projektleiter.

Viele Bürger haben Fragen an den Projektleiter der Stadt

Insgesamt werden im Zuge der Baumaßnahme rund 10000 Kubikmeter Erdreich bewegt werden. 6000 Quadratmeter Asphalt wird ausgebracht und 6000 Quadratmeter Granitpflaster verlegt werden. „Heimisches Granit?“, will ein Besucher wissen. „Ja“, bestätigt Thalhofer. Der Mitarbeiter des städtischen Bauamts erzählt, dass das Projekt in sieben Bauabschnitte unterteilt worden ist. „Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass alle Zugänge während der Baumaßnahme erreichbar sind“, betont er. Mit den Geschäften stehe die Stadt in engem Dialog. Das Ergebnis: „Manche Bauabschnitte haben wir nochmal geändert.“

Thalhofer weist die Teilnehmer des Rundgangs auf Übergänge an Ampeln hin, bei denen die Stadt versucht habe, sowohl die Belange von Rollstuhlfahrern als auch von Sehbehinderten zu berücksichtigen. Anforderungen, die teilweise völlig konträr zueinander sind. Während Rollstuhlfahrer eine ebene Fläche bevorzugen, brauchen Sehbehinderte eine sogenannte Tastrampe. „Es ist manchmal schwierig umzusetzen“, sagt Thalhofer.

Ob der neue Straßenbelag Flüsterasphalt ist? Der Projektleiter verneint. Wird eine Radspur an der Straße ausgewiesen? Nein, dafür reiche die Tiefe der Straße nicht aus, sagt Thalhofer. Allerdings werde es markierte Flächen für Radfahrer geben, damit sie an den Ampeln nach vorne fahren können. „Das wollen wir auf alle Fälle mal ausprobieren“, so der Projektleiter.

Und noch etwas erfahren die Teilnehmer. Die Ausschreibung für die Bäume in der Oberen Vorstadt läuft gerade. Hopfenbuchen und Stadtbirnen sollen Ende des Jahres gepflanzt werden. „Dann wird das Ganze noch mehr Aufenthaltsqualität haben“, ist Habermann überzeugt.

