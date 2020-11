vor 60 Min.

Aichachs älteste Bürgerin stirbt im Alter von 101 Jahren

Auf ein 101 Jahre langes Leben konnte Margarethe Habermann zurückblicken. Nun ist die älteste Aichacherin und Mutter von Bürgermeister Klaus Habermann gestorben.

Zuletzt war sie die älteste Bürgerin der Stadt Aichach. Sogar die Corona-Pandemie steckte sie nach Angaben der Familie relativ gut weg. Am Freitag aber ist Margarethe Habermann im Alter von 101 Jahren gestorben.

Die Mutter von Bürgermeister Klaus Habermann und seinen beiden Geschwistern wurde in Troppau im Sudetenland geboren. Dort wuchs sie mit zwei Schwestern auf.

Bis kurz vor ihrem 100. Geburtstag lebte sie in ihrer eigenen Wohnung

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam sie als Heimatvertriebene nach Aichach. Viele Jahre arbeitete sie im Aichacher Unternehmen Meisinger. Ihr Ehemann Gottfried Habermann, der bereits 1999 starb, war von Beruf Buchdrucker. Gemeinsam zogen sie ihre drei Kinder groß.

Bis wenige Monate vor ihrem 100. Geburtstag lebte Margarethe Habermann in ihrer Wohnung in der Rosenau in Aichach. Dann zog sie um ins Seniorenheim Haus an der Paar. (nsi)

