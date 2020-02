vor 26 Min.

Aichachs älteste Eiche ist den Aufwand wert

Die Sebastianeiche ist der älteste Wappenbaum Aichachs im Stadtgebiet. Nur am Sisi-Schloss gibt es ältere Eichen. Ein Pilz hat der Sebastianeiche sehr zugesetzt. Die Stadt will den Baum so lange wie möglich erhalten.

Aichachs älteste Eiche ist in Gefahr. Die Stadt unternimmt viel, um den Baum möglichst lange zu erhalten. Ist das nicht zu viel des Guten?

Von Carmen Jung

Was für ein Aufwand wird da für einen einzelnen Baum betrieben? Er wird mit Schalltomografie untersucht, dem Wurzelwerk werden Effektive Mikroorganismen und Schwarzerde-Bokashi zugeführt, seine Wunde am Stamm wird versorgt und verbunden – all das klingt nach einer Mischung aus Übertechnisierung und ökologischem Hokuspokus. Ist es nicht des Guten zu viel, was da bei der Sebastianeiche in Aichach passiert?

177 Jahre hat die Eiche allen Stürmen getrotzt

Klare Antwort: Nein, ist es nicht. Dafür gibt es mehrere Gründe. An erster Stelle ideelle: Es handelt sich um Aichachs Wappenbaum und um die älteste Eiche im Stadtgebiet. Beeindruckende 177 Jahre hat sie allen Stürmen getrotzt. Deshalb hat die Existenz des altehrwürdigen Baumes auch etwas Tröstliches. An zweiter Stelle sprechen optische Gründe für seinen Erhalt. Die Eiche prägt das Stadtbild für alle, die von Westen nach Aichach kommen. Nicht zuletzt geht es um den ökologischen Wert dieses Baumes. Er steht für all das, was die Natur zu leisten im Stande ist.

Aichachs älteste Eiche hat dreifach Symbolkraft

So gesehen, hat die Sebastianeiche dreifache Symbolkraft. Das rechtfertigt jeglichen Aufwand. Gut, dass dabei Hoffnung machende natürliche Mittel eine Chance bekommen. Die Sebastianeiche hat unseren Schutz verdient – wie übrigens jeder andere Baum auch.

