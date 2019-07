vor 52 Min.

Aichachs bemerkenswerte Baustelle

Seit Monaten ist Aichachs Obere Vorstadt eine Großbaustelle. Von ihr kommen lauter gute Nachrichten.

Von Gerlinde Drexler

Seit Monaten laufen die Bauarbeiten in der Oberen Vorstadt in Aichach. Mal ist die eine Straßenseite gesperrt, mal die andere, dann wieder ein kompletter Teilabschnitt. Für Autofahrer, Anwohner und den Einzelhandel eine Geduldsprobe. Aber auch eine große Herausforderung für die Baufirma, die die Umgestaltung „im laufenden Betrieb“ meistern muss, denn die Versorgungsleitungen können nicht einfach gekappt werden. Beim Baustellenfest lobte Bürgermeister Klaus Habermann die Zusammenarbeit mit der Firma. Er habe noch kein Bauvorhaben erlebt, das so reibungslos laufe.

Hinter dem Projekt Obere Vorstadt steckt harte Arbeit

Hinter all dem stecken harte Arbeit, Kommunikation und Flexibilität. Sowohl von Seiten der Stadt, als auch der Baufirma. Die Geduld aller Betroffenen und der Einsatz derjenigen, die mit dem Projekt zu tun haben, zahlen sich aus: Die Obere Vorstadt wird mit der Umgestaltung enorm aufgewertet. Das lässt sich schon gut erkennen.

All das trug sicher zur entspannten Stimmung auf dem Baustellenfest bei. Dort waren die Besucher vor allem gespannt, was sie Neues erfahren würden. Die Nachricht, dass die Arbeiten voraussichtlich früher beendet werden können, hörten sie gerne. Bedenkt man die Dimension der Baustelle, ist diese Neuigkeit umso bemerkenswerter.

