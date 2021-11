Aindlinger Feuerwehr braucht "wirklich jeden" und rührt die Werbetrommel

Die Aindlinger Feuerwehr sucht mit einer großen Werbeaktion auf vielen Kanälen nach neuen Mitgliedern. Am 20. November findet ein Infotag für Interessierte statt.

Seit mehreren Wochen läuft in Aindling eine große Werbeaktion der Freiwilligen Feuerwehr. Mit verschiedensten Mitteln werben die Kameraden für Neuanfänger im Jugend- und Erwachsenenalter sowie Fördermitglieder, die den Verein hinter den Kulissen unterstützen. Bei der Bürgerversammlung in Aindling hatte Jugendwart und Ausbilder Christoph Hammerl zusammen mit Christian Dauber, einem seiner Stellvertreter, die Gründe für die Werbekampagne erläutert.

Wie Hammerl berichtete, gibt es bei der Aindlinger Feuerwehr derzeit nur zwei aktive Jugendliche unter 18 Jahren. Zwei Kameradinnen über 18 Jahre seien derzeit in Ausbildung. Doch nicht nur Jugendliche ab zwölf Jahren werden gesucht, sondern auch Neu- und Quereinsteiger. Laut Hammerl gibt es ein besonders großes Loch an Mitgliedern in der Altersklasse zwischen 30 und 40 Jahren. "Wir brauchen wirklich jeden", betonte der Ausbilder bei der Bürgerversammlung.

Handzettel für jeden Aindlinger Haushalt

Deshalb gibt es derzeit die große Werbeaktion. Dabei wurde auch in jedem Aindlinger Haushalt ein Flyer eingeworfen. Auf dem Handzettel heißt es unter anderem: "Bist Du bereit für deinen ersten Einsatz? Die Kameraden der FFW Aindling warten auf Euch." Auch die Geschäfte in Aindling wurden von der Feuerwehr mit Infoplakaten zum Aushang versorgt, und auf dem Gelände des künftigen Feuerwehrhaus-Neubau am östlichen Ortseingang wirbt ein großes Banner für dieses Hobby. In den sozialen Medien wird ebenfalls kräftig die Werbetrommel gerührt.

Beim Juni-Hochwasser in Aindling leistete die Feuerwehr an mehreren Tagen wichtige Hilfe. Jetzt suchen die Kameraden neue Mitglieder. Foto: Ehleider (Archivbild)

Wie Hammerl erläuterte, spielt das Alter der neuen Freiwilligen keine Rolle. Jeder könne sich nützlich machen, auch wenn er oder sie nicht zu einem Einsatz ausrücken will. Nicht zuletzt beim Hochwasser im Juni hat sich laut Hammerl gezeigt, dass auch im Feuerwehrhaus viele Kräfte gebraucht werden - etwa zum Herrichten und Zusammenräumen. Zudem sei jedes Fördermitglied wichtig, gerade weil der Jahresbeitrag von 15 Euro durchaus erschwinglich sei.

Damit sich jeder ein Bild von der Arbeit der Aindlinger Feuerwehr machen kann, ist für Samstag, 20. November, von 15 bis 17 Uhr ein Infotag bei der Feuerwehr für alle ab zwölf Jahren geplant. Interessierte sollten sich möglichst bis Sonntag, 14. November, anmelden.

Nur wenn neue Mitglieder gewonnen werden, könne man sicherstellen, dass auch in Zukunft jedem Bürger und jeder Bürgerin im Markt Aindling im Notfall schnellstmöglich geholfen werden kann. "Aktuell ist es am jüngsten Beispiel des Hochwassers sehr deutlich zu sehen gewesen, wie wichtig in jeder einzelnen Ortschaft die Freiwillige Feuerwehr ist. Es ist in keinster Weise selbstverständlich, dass nach Anruf der 112 in kürzester Zeit jemand zur Hilfe kommt", so Hammerl. Deshalb sei es umso wichtiger, dass alle Bürger ihren Teil für die Gemeinschaft beitragen - im Ehrenamt. (AZ, ull)

Wer sich für den Infotag am 20. November anmelden will oder noch Fragen hat, kann unter Telefon 0157/34106912 anrufen oder an info@ffw-aindling.de eine E-Mail schreiben.