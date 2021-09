Alte Schuttgrube in Eisingersdorf macht Aindling Sorgen

Plus Das Landratsamt hat die Marktgemeinde Aindling aufgefordert, die ehemalige Hausmülldeponie in Eisingersdorf genauer untersuchen zu lassen. Auch zum Schutz des Wassers.

Eine Fläche im Aindlinger Ortsteil Eisingersdorf, die früher als Hausmülldeponie genutzt wurde, muss genauer untersucht werden. Das hat das Landratsamt jetzt der Marktgemeinde mitgeteilt. Nach einer früheren Erkundung des Geländes werden gefährliche Stoffe im Boden vermutet. Bürgermeisterin Gertrud Hitzler informierte den Gemeinderat, dass der Markt daher eine Detailuntersuchung in Auftrag geben muss.