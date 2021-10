Tier ausgewichen: 18-Jähriger "fliegt" mit BMW über Böschung

Der 18-Jährige kommt mit seinem BMW bei Appertshausen von der Straße ab und landet nach einer "Flugeinlage" in einem Acker. Was ihm passiert ist.

Ein 18-jähriger Fahranfänger ist Montagnacht mit seinem BMW unweit des Aindlinger Ortsteils Appertshausen von der Straße abgekommen. Gegenüber der Polizei gab er an, einem Tier ausgewichen zu sein.

Der BMW bleibt 50 Meter von der Kreisstraße entfernt im Acker liegen

Wie die Polizei berichtet, war der 18-Jährige gegen 23.50 Uhr auf der Kreisstraße von Aindling in Richtung Alsmoos (Gemeinde Petersdorf) unterwegs. Etwa 500 Meter vor Appertshausen kam sein Auto von der Straße ab, flog über eine Böschung und landete in einem Acker etwa 50 Meter von der Kreisstraße entfernt.

Der 18-Jährige zog sich leichte Verletzungen an der linken Hand zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Aichach gefahren werden. An seinem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Die Polizei teilt mit, auf Nachfrage habe sie von dem jungen Mann erfahren, er sei einem querenden Tier ausgewichen. Weitere Details sind nicht bekannt. (jca)