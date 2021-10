Auto fährt über Zweijährige hinweg: Kind bleibt unverletzt

Ein Auto fährt am Montag auf dem Parkplatz des Aindlinger Kindergartens über ein zweijähriges Mädchen hinweg. Die Polizei sagt: "Das Kind hatte unglaubliches Glück."

in zweijähriges Mädchen hat am Montagnachmittag in Aindling nach Angaben der Aichacher Polizei "unglaubliches Glück" gehabt. Denn auf dem Parkplatz des Kindergartens St. Martin fuhr ein Auto über das Kind hinweg - und zwar genau mittig, sodass es die Reifen nicht erwischten. Die Zweijährige überstand den Vorfall deshalb ohne jegliche Verletzungen.

Zweijährige kniet auf dem Kindergarten-Parkplatz vor dem Auto

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 41-jährige Frau gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz los und wollte in die Schulstraße einbiegen. Sie übersah dabei das zweijährige Mädchen, das direkt vor ihrem Auto kniete. Das Kind befand sich mittig, exakt zwischen den beiden Rädern. Als die Frau mit der kompletten Fahrzeuglänge über des Kind hinweggefahren war, hielten sie Zeugen an und machten sie auf die Kleine aufmerksam.

Ein Arzt untersucht das Mädchen nach dem Vorfall in Aindling

Zum Glück für die Zweijährige handelte es sich um einen Wagen mit erhöhtem Bodenabstand. Diesem und der mittigen Lage ist es nach Ansicht der Polizei zu verdanken, dass die zweijährige keinerlei Verletzungen erlitten hat. Davon überzeugte sich vor Ort ein Arzt. Er untersuchte das Mädchen und gab danach Entwarnung. Es musste auch nicht zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Die Autofahrerin hat ihr Kind vom Kindergarten abgeholt

Die Polizei hat den Ablauf inzwischen ermittelt. Demnach hatte die 41-Jährige ihr eigenes Kind vom Kindergarten abgeholt und in das Auto gesetzt. In der Zwischenzeit war die Zweijährige aus Richtung der Beifahrerseite direkt vor die Front des Wagens gelaufen, wo sie sich niederkniete. Inwieweit die Kleine für die 41-Jährige hätte sichtbar sein können, müsse im Nachgang geklärt werden, so die Polizei. (jca)

