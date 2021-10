Aindling

vor 33 Min.

Bürgerversammlung in Aindling: Vom Kampf gegen Hochwasser und Corona

Plus Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler blickt auf wichtige Ereignisse der vergangenen beiden Jahre. Dazu gehört auch ihr persönlicher Alltag als Gemeindechefin.

Von Evelin Grauer

Das geplante Feuerwehrhaus, der Starkregen im Juni und der Zusammenhalt der Bürger in der Corona-Pandemie waren drei der großen Themen bei der Aindlinger Bürgerversammlung am Montagabend. Die erste von drei Versammlungen fand im Gasthof Moosbräu in Aindling statt. Bürgermeisterin Gertrud Hitzler griff in ihrem Bericht wichtige Themen und Ereignisse aus dem Jahr 2020 und 2021 auf.

