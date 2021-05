Aindling

Corona: In Aindling eröffnet am Montag ein Autoschalter für Schnelltests

Am Montag startet in Aindling eine neue Corona-Teststation. Dabei bleiben die Bürger beim Test im Auto.

An einem Drive-in-Schalter an der Düngemittelhalle in Aindling werden kostenlose Spucktests im Auto angeboten. Was die Testwilligen beachten müssen.

Von Evelin Grauer

Die VG Aindling bekommt ab Montag, 17. Mai, eine Corona-Schnelltest-Straße. Das teilte Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler bei der Gemeinderatssitzung mit. Betrieben wird die Station bei der Düngemittelhalle an der Arnhofener Straße in Aindling ehrenamtlich von allen Feuerwehren im VG-Gebiet Aindling, Petersdorf und Todtenweis und der Aindlinger Wasserwacht. Gemeinderat Michael Pollety, der selbst bei der Aindlinger Feuerwehr ist, koordiniert die Einsatzpläne. An dem Drive-in-Schalter werden kostenlose Spucktests im Auto angeboten. Die Einfahrt in die Einbahnstraße erfolgt über die Arnhofener Straße. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teststation öffnet laut Hitzler vorerst montags und mittwochs von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Mit der Aktion sollen auch die Gewerbetreibenden unterstützt werden, damit das eventuelle Einkaufen mit Test einfacher wird. Zudem soll sie die Ärzte entlasten, damit sich diese künftig aufs Impfen konzentrieren können. Die Marktgemeinde Aindling hat kürzlich diese ehemalige Düngemittelhalle an der Arnhofener Straße am östlichen Ortseingang Aindlings gekauft. Auf dem Vorplatz der Halle soll ab Montag, 17. Mai, einen Teststraße für Corona-Tests eingerichtet werden. Foto: Evelin Grauer Zum Test mitbringen müssen die Bürger nur ihren Personalausweis. Das nötige Datenblatt kann entweder vor Ort ausgefüllt oder auf der Homepage der VG heruntergeladen und vorab beschriftet werden. Pollety weist darauf hin, dass vor dem Test mindestens 30 Minuten nicht geraucht, gegessen oder getrunken werden sollte. Dies könnte den Test beeinflussen. Gemeinde Aindling hat Düngemittelhalle gekauft Die Aindlinger Ratsmitglieder hatten sich vor ihrer Sitzung noch aus einem anderen Grund zur Begutachtung der Düngemittelhalle getroffen. Die Marktgemeinde Aindling hat die Halle und das dazugehörige Grundstück nämlich von der Raiffeisenbank gekauft - für 885.000 Euro. Wie Hitzler erläuterte, soll das Areal als Ausweichfläche dienen, wenn das alte Feuerwehrhaus und der Bauhof saniert werden. Später einmal könnte es unter anderem vom Wasserverband oder vom Katastrophenschutz genutzt werden. Aktuell stehen der Gemeinde nur sieben der insgesamt 14 Tore zur Verfügung, da letztere noch anderweitig belegt sind. Lesen Sie dazu auch: Umstrittener Standort: Darum darf der Aindlinger Dirtpark kommen

