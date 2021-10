Defizit des Aindlinger Kinderhauses schrumpft wegen Corona

Plus Weil das Defizit des Aindlinger Kinderhauses deutlich geringer ausfällt als angenommen, bekommt die Gemeinde über 100.000 Euro zurückerstattet.

Das Defizit, das jährlich im katholischen Kinderhaus St. Martin in Aindling entsteht, übernimmt die Marktgemeinde gemäß vertraglicher Vereinbarungen zu 95 Prozent. Fünf Prozent trägt der Betreiber der Einrichtung, die Kirchenstiftung St. Martin. Nicht selten hat die Höhe des Defizits im Aindlinger Gemeinderat für Stöhnen gesorgt. Diesmal ist das anders.