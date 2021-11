Der Abwasserpreis in Aindling könnte sich bald verdoppeln

Plus Ein Büro hat die Wassergebühren für den Markt Aindling neu kalkuliert. Die Verluste der Vorjahre werden nicht mit eingerechnet. Das ruft Kritik eines Gemeinderats hervor.

Die Gebühren für Wasser im Markt Aindling könnten bald deutlich steigen. Um bei der Abwasserbeseitigung und bei der Wasserversorgung kostendeckend zu arbeiten, hatte die Gemeinde ein Fachbüro mit der Neuberechnung der Preise beauftragt. Dieses präsentierte dem Gemeinderat jetzt seine Vorschläge. Diese sehen unter anderem eine Verdopplung der Abwassergebühr vor. Heftige Kritik an den errechneten Zahlen gab es von Gemeinderat Josef Settele.