Aindling

Gemeinderat sagt Ja zum Radweg von Aindling nach Stotzard

Der Aindlinger Gemeinderat sprach sich jetzt grundsätzlich für einen Radweg von Aindling über Arnhofen nach Stotzard aus. Bislang gibt es in Aindling bis zum Ortsende auf der rechten Seite einen Radweg, der dann nach links auf die Ortsverbindungsstraße einschwenkt. Dann fahren die Radler auf der Straße weiter Richtung Arnhofen und Stotzard.

Plus Erst als der Antrag von Josef Settele zum Radwegebau abgeändert wird, können alle Aindlinger Marktgemeinderäte zustimmen. Zunächst soll es eine Vorplanung geben.

Von Evelin Grauer

Wann dieser Radweg einmal kommen wird, steht zwar noch in den Sternen, aber grundsätzlich soll in den kommenden Jahren ein Radweg von Aindling nach Stotzard gebaut werden. Darauf einigten sich die Aindlinger Gemeinderäte am Dienstagabend. Gemeinderat Josef Settele hatte den Antrag gestellt, über das Vorhaben abzustimmen. Sein Wunsch, den Radweg bereits 2022 zu verwirklichen, wurde aber abgewiesen.

