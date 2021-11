Wie dieses Bauernhaus in Hausen zum Schmuckstück wurde

Plus Ein Aindlinger Architekt hat ein geschichtsträchtiges Bauernhaus renoviert. Heute prägt das Anwesen das Ortsbild von Hausen und bietet mehreren Familien Platz.

Wie schön alte Bauernhäuser auf dem Land nach einer fachmännischen und liebevollen Renovierung sein können, zeigt sich im Aindlinger Ortsteil Hausen. Das ehemalige Bauernhaus des früheren Besitzers Florian Brandner (Hofname "Heißbauer") direkt neben der Pfarrkirche ist ein echter Blickfang. Im Herbst setzt die Färbung der Pflanzen an der südlichen Haus- und Gartenfront das Gebäude noch einmal in ein ganz besonderes Licht.