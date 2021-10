Heidi Bentele, Vorsitzende der Hilfe für Kinder aus Tschernobyl, ist tot

Plus Sie war das Gesicht der "Hilfe für Kinder aus Tschernobyl". Nun ist Heidi Bentele aus Aindling, Preisträgerin der Silberdistel unserer Zeitung, mit 82 Jahren gestorben.

Heidi Bentele, das Gesicht und die langjährige Vorsitzende der „Hilfe für Kinder aus Tschernobyl“, ist tot. Sie starb am Dienstag, 19. Oktober, im Alter von 82 Jahren. Die weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte Aktivistin hatte sich über ein Vierteljahrhundert lang in den Dienst der schwächsten Opfer der Atomkatastrophe von Tschernobyl gestellt.