Aindling

vor 18 Min.

Hilfestellung bei der Berufswahl für Aindlinger Schüler

Der Anbau an die Aindlinger Mittelschule soll im September bezogen werden. In der Sitzung des Schulverbands ging es um die Ausstattung sowie um berufsorientierende Maßnahmen.

Von Johann Eibl

Das von der Corona-Pandemie geprägte Schuljahr 2020/21 neigt sich seinem Ende zu. Welchen Weg werden die Buben und Mädchen danach einschlagen, wenn sie im Juli ihre Abschlusszeugnisse erhalten? Eine wichtige Hilfestellung bietet dabei an der Mittelschule am Lechrain Aindling Jacqueline Rohrmoser. Sie fungiert dort als Ansprechpartnerin für die berufsorientierenden Maßnahmen (BOM). Am Mittwoch stellte sie sich in der Sitzung des Schulverbands Aindling vor.

