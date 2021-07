Aindling

Hochwasser in Aindling: Betroffene Bürger geben Landwirten die Schuld

Bei zwei heftigen Unwettern in Aindling binnen gut einer Woche liefen über die Gamlinger Straße Wasser und Schlamm nach Aindling hinein. Mit Sandsäcken wurde versucht, noch größeren Schaden zu verhindern.

Plus Heftige Unwetter mit Starkregen haben in der Gemeinde Aindling große Schäden angerichtet. Ein Gemeinderat warnt davor, einzelne Landwirte zu beschuldigen.

Von Evelin Grauer

Es rumort in Aindling. Nach den starken Unwettern in den vergangenen Wochen beklagen viele Bürger Hochwasserschäden, etwa durch voll gelaufene Keller. Etliche der Betroffenen geben den Landwirten zumindest eine Mitschuld daran, dass die Wassermassen von den Feldern über die Hänge in die Ortsmitte gelaufen sind. Gemeinderat Michael Balleis, der selbst Landwirt ist, warnt davor, Einzelne zu beschuldigen. Naturereignisse mit derartigen Starkregen könnten nie ganz beherrscht werden.

