Aindling

16.09.2021

In Aindling siedelt sich wieder ein Drogeriemarkt an

Das Warenangebot in Aindling erweitert sich: In der Marktgemeinde siedelt sich demnächst ein Drogeriemarkt an.

Plus Nachdem die Schlecker-Filiale in Aindling vor einigen Jahren schließen musste, zieht es jetzt ein anderes Unternehmen in die Marktgemeinde. Wann wird eröffnet?

Von Evelin Grauer

Seit fast einem Jahr steht der ehemalige Penny-Markt an der Aindlinger Ortsdurchfahrt leer. Wie am Rande der Gemeinderatssitzung bekannt wurde, sollen in dem Gebäude bald wieder Waren verkauft werden. Zur Freude wohl vieler Aindlinger siedelt sich wieder ein Drogeriemarkt im Ort an. Bis 2012 gab es in Aindling eine Schlecker-Filiale, die aber aufgrund der Insolvenz des Unternehmens schließen musste.

