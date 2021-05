Aindling

04.05.2021

Kommt in Binnenbach Tempo 30?

Kommt in Binnenbach eine Zone 30? Darüber will der Bauausschuss Aindling erst entscheiden, wenn die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt abgeschlossen sind. Für das umfangreiche Bauprojekt ist ein Zeitraum bis Juni nächsten Jahres eingeplant.

Von Johann Eibl

Kommt in Binnenbach eine Zone 30? Dafür stehen der Kobesweg, der Auweg, der Kirchweg und der Saumweg zur Debatte. Mit dieser Angelegenheit befasste sich der Bau- und Umweltausschuss des Aindlinger Marktgemeinderates in seiner Sitzung am Donnerstag. Eine Entscheidung darüber wurde noch nicht getroffen, man will erst die gerade laufenden Arbeiten an der Ortsdurchfahrt abwarten. Danach wird sich der Ausschuss erneut mit der Frage beschäftigen. Bürgermeisterin Gertrud Hitzler befürchtet, sonst würden in diesem Ort noch mehr Schilder aufgestellt werden: "Das wäre gerade kontraproduktiv."

