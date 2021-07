Aindling

Kulturmobil beschert Aindling ein Open Air der besonderen Art

Stay Colour animiert in Aindling mit ihrem Balkan-Pop zum Klatschen, Mitsingen und Tanzen. Die Musiker: von links Amadeus Böhm am Bass, Zlatko Pasalic, Gitarre und Gesang, Rüdiger Sinn, Gitarre und Gesang, Nico Weber, Trompete, und am Schlagzeug Nathan Carruthers.

Plus Kindertheater, Liedermacher und Songwriter locken am Wochenende viele zum Aindlinger Marktplatz. Am Sonntag bringt Indie-Folk die Zuhörer zum Tanzen.

Von Albertine Ganshorn

Musik und Tanz, Kindertheater und Unterhaltung unter freiem Himmel, konnten Besucher und Besucherinnen am Samstag und Sonntag am Aindlinger Markplatz genießen. Das Kulturmobil des Landkreises Aichach-Friedberg tourt diesen Sommer mit einer mobilen Bühne und unterschiedlichem Programm durch den Landkreis. Die Aindlinger Bürgermeisterin Gertrud Hitzler freute sich, dass Aindling auch in den Genuss kam.

