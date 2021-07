Aindling

Nach Hochwasser in Aindling: Bauausschuss macht sich ein Bild vor Ort

Plus Nach den Überschwemmungen der vergangenen Wochen machte sich der Aindlinger Bauausschuss ein Bild vor Ort. Das Gremium will nun Rat von Fachleuten einholen.

Von Johann Eibl

In der Kommunalpolitik beginnen die Sitzungen in aller Regel abends oder frühestens am Nachmittag. Der Bau- und Umweltausschuss Aindling sorgte am Donnerstag für eine Ausnahme: Er startete bereits um 7.30 Uhr - mit Rücksicht auf die Landwirte in diesem Gremium und ihre Arbeiten, die Ende Juli zu erledigen sind. Was ebenfalls auffiel bei diesem Termin: Wie ein roter Faden zog sich das Thema Hochwasser durch die Beratungen. Die heftigen Regenfälle der vergangenen Wochen haben nicht nur draußen in der Natur Spuren hinterlassen, sondern auch im Rathaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

