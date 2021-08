Neue Anlaufstelle für seelisch kranke Kinder im Landkreis Aichach-Friedberg

Plus Im November soll die erste KVB-Facharztpraxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie im Landkreis Aichach-Friedberg in Aindling eröffnen.

Ab November könnte der Landkreis Aichach-Friedberg um eine spezialisierte Anlaufstelle für Familien, Kinder und Jugendliche reicher sein. Dann nämlich soll die Zweigstelle der Facharztpraxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie von Ira und Frank Thon in der Arnhofener Straße 43 in Aindling eröffnen. Aktuell sind dort die Bauarbeiten im Gange, um den ersten Stock des Bestandsgebäudes zur Praxis umzugestalten.