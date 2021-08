Nur eine Firma will das Aindlinger Feuerwehrhaus planen und bauen

Plus Mit dem Angebot dieses Unternehmens ist der Aindlinger Gemeinderat aber hoch zufrieden. Die Vergabe für das Feuerwehrhaus fällt einstimmig aus. Die Kosten sollen aber sinken.

Zwei Bieter hatten sich bei der Ausschreibung ursprünglich gemeldet, um das neue Aindlinger Feuerwehrhaus zu planen und schlüsselfertig zu bauen. Es soll auf dem 4000 Quadratmeter großen freien Areal neben der jetzigen Feuerwehr entstehen. Letztlich gab aber nur einer der beiden das geforderte Angebot ab. Mit diesem zeigte sich der Aindlinger Gemeinderat jetzt aber hoch zufrieden. Einstimmig beauftragte das Gremium die Verwaltung und Bürgermeisterin Gertrud Hitzler, Vertragsverhandlungen aufzunehmen und die Planung zu optimieren.