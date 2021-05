Aindling

vor 50 Min.

Pfarrer Babu segnet den neuen Unimog für Aindlings Bauhof

Plus Der Aindlinger Bauhof hat einen neuen Unimog bekommen. Pfarrer Babu segnet das Fahrzeug. Mit der Einweihung sind bestimmte Wünsche verbunden.

Von Johann Eibl

Am Eingang zur Pfarrkirche in Aindling war am Sonntag ein nagelneuer Unimog aufgestellt. An der Frontscheibe waren frische Blumen befestigt und nach dem Gottesdienst erhielt das Gemeindefahrzeug den kirchlichen Segen durch Pfarrer Babu, der nach einem Gebet eine Runde um das Fahrzeug machte, ehe noch einige Fürbitten gesprochen wurden.

