Boxerin Tina Schüssler dreht Musikvideo im Wittelsbacher Land

Mit ihrem Duo-Partner aus Fürstenfeldbruck will Tina Schüssler ein Schloss im Landkreis in eine Filmkulisse verwandeln. Dieser Regisseur zieht dabei die Fäden.

Die dreifache Ex-Weltmeisterin im Boxen, Tina Schüssler aus Augsburg, treibt gerade ihre Karriere als Sängerin voran. Für den Dreh ihres neuen Musikvideos hat sie sich einen besonderen Ort im Landkreis Aichach-Friedberg ausgesucht: Schloss Pichl in der Marktgemeinde Aindling. Wie Schüssler in einer Mitteilung berichtet, soll dort demnächst ein "spektakuläres Musikvideo" entstehen.

Ex-Boxerin und Sängerin Tina Schüssler dreht Musikvideo

Schüssler gilt als wahres Energiebündel und ist neben der Musik auch als Moderatorin und Schauspielerin im Einsatz. Auch musikalisch steht sie auf mindestens zwei Standbeinen. Mit ihrer Band will sie mit brachialer Stimmgewalt und energiegeladener Bühnenperformance neben Größen wie Rammstein oder Eisbrecher als eine der wenigen Frauen in dieser Szene gewaltig für Aufsehen sorgen. Zudem bildet sie mit ihrem Bassisten Thomas Sedlmeier aus Fürstenfeldbruck das Duo TS Special. Wie auf Schüsslers Homepage zu lesen ist, versprechen die beiden unter anderem einen basslastigen und rockgetriebenen Sound mit viel Groove. Sedlmeier und Schüssler drehen zusammen auf Schloss Pichl.

Idylle pur: Schloss Pichl, hier das Verwaltungsgebäude, wird demnächst zur Filmkulisse. Foto: Evelin Grauer (Archivfoto)

Als Regisseur konnte das Duo Roland Leyer gewinnen, der laut Mitteilung schon bei vielen Fernsehfilmen am Set stand und mitwirkte, darunter Alarm für Cobra 11, Die Bergretter oder Der Bergdoktor. Leyer wurde in Augsburg geboren und lebte über 26 Jahre in Köln. Vor einigen Wochen drehte er mit Rapper Kontra K das Musikvideo "Diese eine Melodie", das nach Schüsslers Angaben in wenigen Tagen Millionen von Klicks erreichte.

Augsburger Regisseur freut sich auch Musikvideo-Dreh auf Schloss Pichl

Leyer wurde kürzlich auf die Boxerin aufmerksam und besuchte diese zusammen mit einem gemeinsamen Freund, dem Pichler Schlossherrn Georg Brandl, in Schüsslers PM7 Studios. Das Augsburger Urgestein Brandl kennt Schüssler schon Jahrzehnte und freut sich auf den Dreh auf der Schlossanlage. "Das wird ein großes Ding", sagt er. Auch Filmregisseur Leyer ist laut Mitteilung voller Vorfreude: "Tina ist Energie pur. Unsere Wellenlänge passt perfekt." Drehstart für das Musikvideo soll Ende Juni sein. (AZ)

